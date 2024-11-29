Пассажирам на станции Тучково раздали брошюры о безопасности на железной дороге

Фото: пресс-служба администрации Рузского г.о.
Рейд по профилактике травматизма на железной дороге провели на станции Тучково в Рузском городском округе, в ходе рейда пассажирам раздавали листовки с информацией о правилах безопасности, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ходе рейда почти 80 пассажирам вручили информационные листовки и с таким же количеством граждан провели профилактические беседы», — рассказал глава Рузского округа Николай Пархоменко.Он добавил, что такие рейды в округе проводятся регулярно, их цель — снизить количество нарушений, связанных с переходом ж/д путей в неположенном месте, и сделать поведение людей на объектах железнодорожной инфраструктуры более ответственным. Это поможет снизить вероятность несчастных случаев.
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