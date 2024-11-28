Расписание электричек пяти направлений изменится в конце ноября — начале декабря

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения ряда пригородных поездов Савёловского и Белорусского направлений, включая электрички МЦД-1 и аэроэкспрессы. Казанского направления, а также Киевского и Горьковского направлений, включая МЦД-4, будет изменён в конце ноября — начале декабря из-за работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на МЖД.
На Белорусском направлении работы будут проводиться на станции Тестовская 2-13 декабря в будние дни с 1:55 до 5:55, а также на станции Можайск 1,7, 8, 14 декабря с 13:15 до 15:25
На Савёловском направлении в связи с продолжающимися работами по строительству станции Петровско-Разумовская, технологические «окна» назначены на период с 23:00 30 ноября до 7:00 1 декабря и в те же часы 13-14 декабря. Кроме того, ограничения движения будут вводиться в будние дни с 2 по 13 декабря с 9:50 до 13:50 из-за работ на участке между станциями Каналстрой и Вербилки.
На Горьковском направлении работы на станции Железнодорожная будут проводиться с 23:40 29 ноября до 23:40 1 декабря и в те же часы 6-8 декабря. На перегоне между станциями Москва-Пассажирская-Курская и Нижегородская работы назначены на период с 30 ноября по 1 декабря и 7-8 декабря с полуночи до 5:00, а на станции Электросталь – 3, 4, 9, 10, 12, 13 декабря с 1:10 до 4:10.
На Киевском направлении расписание электричек будет меняться с 29 ноября по 1 декабря и 6-8 декабря с 22:30 до 6:10 из-за ремонта на участке между станциями Солнечная и Лесной городок.
А на Казанском направлении ремонтно-путевые работы будут проводиться на перегоне между станциями Москва и Перово с 23:10 29 ноября до 6:40 30 ноября и в те же часы 30 ноября – 1 декабря, 6-7 и 7-8 декабря. Кроме того, на участке между Бронницами и Фаустово запланирована модернизациях контактной сети. Технологические окна для этого назначены на 3-6 и 10-13 декабря с 11:55 до 14:25.
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На Савёловском направлении в связи с продолжающимися работами по строительству станции Петровско-Разумовская, технологические «окна» назначены на период с 23:00 30 ноября до 7:00 1 декабря и в те же часы 13-14 декабря. Кроме того, ограничения движения будут вводиться в будние дни с 2 по 13 декабря с 9:50 до 13:50 из-за работ на участке между станциями Каналстрой и Вербилки.
На Горьковском направлении работы на станции Железнодорожная будут проводиться с 23:40 29 ноября до 23:40 1 декабря и в те же часы 6-8 декабря. На перегоне между станциями Москва-Пассажирская-Курская и Нижегородская работы назначены на период с 30 ноября по 1 декабря и 7-8 декабря с полуночи до 5:00, а на станции Электросталь – 3, 4, 9, 10, 12, 13 декабря с 1:10 до 4:10.
На Киевском направлении расписание электричек будет меняться с 29 ноября по 1 декабря и 6-8 декабря с 22:30 до 6:10 из-за ремонта на участке между станциями Солнечная и Лесной городок.
А на Казанском направлении ремонтно-путевые работы будут проводиться на перегоне между станциями Москва и Перово с 23:10 29 ноября до 6:40 30 ноября и в те же часы 30 ноября – 1 декабря, 6-7 и 7-8 декабря. Кроме того, на участке между Бронницами и Фаустово запланирована модернизациях контактной сети. Технологические окна для этого назначены на 3-6 и 10-13 декабря с 11:55 до 14:25.
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Лев Каштанов