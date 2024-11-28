Волонтёры из Раменского приняли участие в рейде по безопасности на ж/д

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Рейд по безопасности на железной дороге провели в среду, 27 ноября, на станции Бронницы, в мероприятии приникли участие представители администрации Раменского городского округа, территориального управления «Кузнецовское», РЖД, Центральной пригородной пассажирской компании, канала «Рам ТВ», а также волонтёры Раменского молодежного центра, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Отмечается, что подобные мероприятия, направленные на снижение травматизма на железной дороге, администрация Раменского округа и сотрудники РЖД проводят регулярно.«В ходе рейда раменские волонтёры насчитали 15 нарушителей правил безопасности и провели беседы с 20 гражданами относительно правильного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. Им дали полезные рекомендации и объяснили, каким способом можно обезопасить себя от несчастного случая на платформе или у ж/д путей», — говорится в сообщении.
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