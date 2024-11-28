Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Волонтёры из Раменского приняли участие в рейде по безопасности на ж/д

Волонтёры из Раменского приняли участие в рейде по безопасности на ж/д

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Рейд по безопасности на железной дороге провели в среду, 27 ноября, на станции Бронницы, в мероприятии приникли участие представители администрации Раменского городского округа, территориального управления «Кузнецовское», РЖД, Центральной пригородной пассажирской компании, канала «Рам ТВ», а также волонтёры Раменского молодежного центра, сообщает пресс-служба муниципалитета.


«В ходе рейда раменские волонтёры насчитали 15 нарушителей правил безопасности и провели беседы с 20 гражданами относительно правильного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. Им дали полезные рекомендации и объяснили, каким способом можно обезопасить себя от несчастного случая на платформе или у ж/д путей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подобные мероприятия, направленные на снижение травматизма на железной дороге, администрация Раменского округа и сотрудники РЖД проводят регулярно.

Читайте также:

В Раменском проводят акцию «Юровские теплышки»

Студентка Раменского колледжа вышла в финал конкурса стилистов «Звезда ESTEL»

В школе № 1 Раменского городского округа состоялись соревнования по пешему туризму
#раменский городской округ
#бронницы
#железная дорога
#железнодорожная станция
#рейд
#безопасность
#волонтеры
«Добрыня вместо Микеланджело»: в Госдуме предложили отцу из Петербурга другие имена
Милонов раскритиковал многодетного отца за имена детей в честь Черепашек-ниндзя
28 ноября 2024, 17:51

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал многодетного отца из Санкт-Петербурга, который назвал своих сыновей в честь персонажей мультфильма про Черепашек-ниндзя — за восемь лет в семье родились Рафаэль, Донателло, Микеланджело и Леонардо. По словам парламентария, лучше бы петербуржец назвал своих детей в честь богатырей Добрыни или Святогора.
«С точки зрения закона, имена, которые получили эти дети абсолютно нормальные. Другое дело, что родителями двигают странные мотивы. Какие еще черепашки-ниндзя? У нас есть богатыри, известные былинные витязи! Добрыня, Алеша, Илья, Святогор. Вот хорошие имена», — заявил он в беседе с корреспондентом Общественной Службы Новостей.
В то же время в маленьком городе Киселевске в Кузбассе родились сразу 37 малышей. «Бэби-бум» произошел аккурат в День матери, сообщает «Сiбдепо». Каждой из них подарили по 10 000 рублей и медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой». Об именах в честь Микеланджело или Святогора не сообщалось.
«Акция «Родился ребенок» в Кузбассе проходит шесть раз в год. День матери, как раз такая, особенная дата», — отметил глава Киселевска Кирилл Балаганский.
Читайте также:

В Госдуме заявили о необходимости тотальной проверки на наркотики, начиная с госслужащих

В Госдуме назвали бессовестной цену на билеты в Большой театр

«Демоническая шайка»: Депутат Милонов прокомментировал законопроект о запрете услуг тарологов
#наркотики
#дети
#ребёнок
#дело
#проверки
#имена
#акция
#театр
#законопроект
#день матери
#билеты
#депутат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мастер-класс по мехатронике от Раменского колледжа собрал более 50 студентов
28 ноября 2024, 17:49

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о

В Санкт-Петербурге состоялся мастер-класс для молодёжи Московской области от Раменского колледжа. Он прошёл в рамках деловой программы финала Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».
Мастер-класс провели руководитель регионального центра компетенций «Промышленные и инженерные технологии» Раменского колледжа Владислав Гудков и студент, который в 2023 году стал победителем финала чемпионата по компетенции «Мехатроника».
«Мероприятие под названием «Мехатроника в действии: Построй будущее с автоматикой!» собрало более 50 студентов колледжей Санкт-Петербурга.
Участники познакомились с механизмами пневмоавтоматики и собрали устройство для открытия дверей электропоездах и метро», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о

Как отметили в пресс-службе, мастер-класс стал возможностью для студентов получить знания о современных технологиях и применить их в реальных ситуациях.

Читайте также:

В Раменском проводят акцию «Юровские теплышки»

Студентка Раменского колледжа вышла в финал конкурса стилистов «Звезда ESTEL»

В школе № 1 Раменского городского округа состоялись соревнования по пешему туризму
#раменский городской округ
#колледж
#мастер-класс
#студенты
#подмосковье
#московская область
#образование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аналитик Силаев предупредил о росте мошенничеств в преддверии «чёрной пятницы»
28 ноября 2024, 17:49

Фото: iStock/ArisSu

Завлабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА, эксперт АО «ЦИКАДА» Юрий Силаев предупредил о возможном росте случаев мошенничеств в преддверии «чёрной пятницы».
В этой связи он заявил о необходимости быть более внимательным и аккуратным.

«Основным способом обмана в такие дни становится массовое создание фальшивых интернет-магазинов. Такие порталы выглядят как настоящие интернет-магазины, но предлагают товары по крайне заманчивым ценам. У них даже существуют телефонные операторы, убеждающие покупателей скорее приобрести товар. Для достижения максимальной «скидки» требуется 100%-ная предоплата, а после осуществления которой телефонные операторы перестают выходить на связь», — пояснил в беседе с RT Силаев.

Специалист рекомендовал осуществлять покупки только на проверенных сервисах, платформах, сайтах, а также мобильных приложениях.

До этого сообщалось, что в Кузбассе осудили кемеровчанина и его сообщника из Казани за мошеннические схемы по организации незаконной миграции.

«Установлен житель Кемерова, который с жителем Казани с марта по июль 2023 года по предварительной договоренности за деньги посредством фиктивной постановки на миграционный учёт и оформления фиктивных трудовых договоров организовали незаконное пребывание на территории РФ граждан одной из среднеазиатских республик», — приводит «Сiбдепо» сообщение регионального управления ФСБ по Кемеровской области.

Ранее сообщалось, что курьера телефонных мошенников задержали полицейские в подмосковной Дубне, при этом попался он почти случайно: сотрудники патрульно-постовой службы остановили мужчину для проверки документов, а он так нервничал, что вызвал подозрения.

Читайте также:

Мать погибшего бойца СВО лишилась денег, получив сообщение о сыне

Подвели нервы: в Подмосковье попался курьер телефонных мошенников

Совфед одобрил закон об оборотных штрафах компаниям за повторную утечку данных
#деньги
#проверки
#интернет
#фсб
#товары
#закон
#магазины
#покупки
#скидки
#сотрудники
#мошенники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Цены на квартиры упадут на 15 %
28 ноября 2024, 17:45

Фото: istockphoto / Bet_Noire

В беседе с АиФ директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сообщил, что застройщики планируют снизить цены на 10–15% в течение одного-полутора лет. Затем ожидается их постепенное увеличение.
«За последние два года застройщики получили 100-процентный доход, поэтому они могут сбросить цену на 10-15% на год-полтора, но потом на 20-30% поднимут, чтобы компенсировать выпадающие доходы», – рассказал экономист.
Остапкович утверждает, что застройщики не смогут сильнее снизить цены, так как это может привести к их банкротству.

Основная проблема для застройщиков заключается не в строительстве домов, а в продаже квартир. Специалист отмечает, что около половины сданных новостроек остаются с пустыми квартирами.
«Застройщикам нужно отдавать кредиты, а значит, им придется снижать цены. Это нормальная трендовая ситуация, которую зачастую можно наблюдать во многих странах, не только в России», — пояснил эксперт.
Остапкович рекомендует гражданам воспользоваться моментом снижения цен и купить квартиру при наличии финансовой возможности. Однако точные сроки и размеры скидок в различных регионах пока трудно предсказать.

Читайте также:

Стало известно о новом виде ипотеки для россиян

В подмосковном ЖК «Одинград. Семейный» началась выдача ключей

Россияне смогут узаконить самовольную перепланировку квартиры без суда
#эксперт
#застройщики
#цены
#квартиры
#новостройки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президент Путин заявил, что паниковать из-за курса рубля не стоит
28 ноября 2024, 17:28

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с курсом рубля находится под контролем.
«На мой взгляд, ситуация под контролем, и оснований для паники совершенно точно нет», — сказал Путин.
Он отметил, что колебания валюты обусловлены множеством факторов, включая бюджетные выплаты, цены на нефть и сезонные изменения.

Путин подчеркнул, что и в России, и у соседних стран эти процессы являются сложными, но находятся под контролем.

Журналисты также интересовались реальным уровнем инфляции в стране. В ответ президент призвал опираться на информацию, предоставляемую Центральным банком России.
«Все, что говорит ЦБ, так и есть. Инфляция — 8,5%», — добавил Путин.

Читайте также:

Падение рубля и инфляция: экономист спрогнозировал, что будет с долларом в 2025 году

Рубль прекратил падение после решения ЦБ не закупать валюту

В ВТБ заявили о недооценке влияния падения рубля на инфляцию
#падение
#президент
#цены
#инфляция
#цб
#курс рубля
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Тромбоз и инфаркт»: Невролог рассказал, кому опасно посещать горячие источники
Невролог Хорошев: горячие источники вызывают эпилепсию и инфаркт
28 ноября 2024, 17:22

Фото: iStock/tomophotography

Горячие источники — излюбленное развлечение россиян — особенно в зимнюю пору, когда на улице мороз. Недавно вышла новость о гибели россиянки в одном из таких источников. У женщины случился сердечный приступ прямо в воде.
Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» сообщил, что горячие источники, как правило, являются безопасными и комфортными.

«Есть, к сожалению, редкие примеры того, как люди слишком усердно сидят в горячем бассейне, в сауне, в русской бане, в хамаме. Это не очень хорошо, поскольку повышает вероятность эпилептического приступа. Также повышение температуры тела может вызвать аритмию и привести к остановке сердца или массированному тромбозу и инфаркту тканей (в том числе инсульту)», — предупредил врач.

Он рассказал, кому противопоказано посещение горячих источников.

«Нежелательно посещать такие места людям с эпилепсией или с так называемой судорожной готовностью, потому что повышается температура и усиливается риск приступа. Также у людей, имеющих заболевания почек, кожа обладает огромной площадью и активно обменивается минералами с окружающей средой, то есть отдает и впитывает их. Как правило, такое воздействие благостное, если нет нарушения водно-солевого обмена. У тех, кто предрасположен к образованию камней в почках, есть риски, ведь камни тоже бывают разные: и щелочные, и кислотные. Нужно всегда понимать, к образованию каких камней склонен больной, и не будет ли повышенное усвоение минералов», — объяснил невролог.

Перед посещением горячих источников врач рекомендует посетить своего лечащего врача для избежания неприятных случаев.

Читайте также:

Невролог перечислил способы, помогающие снизить риск инсульта

«Даже во сне»: Невролог рассказал, по каким симптомам распознать инсульт

Оральные контрацептивы и режим сна: невролог назвал ранние признаки инсульта
#температура
#врач
#нарушения
#кожа
#режим
#заболевания
#люди
#тела
#инфаркт
#инсульт
#больница
#врачи
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Движение по путепроводу в Малых Вязёмах рассчитывают запустить в декабре
28 ноября 2024, 17:01

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Движение по путепроводу в Малых Вязёмах планируют открыть в декабре, сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа. Об этом стало известно на еженедельном совещании с главой муниципалитета Андреем Ивановым, где обсуждали строительство объектов дорожной инфраструктуры.
Одним из крупнейших является путепровод в Малых Вязёмах, относящийся к пятому пусковому комплексу ЦКАД.
«Объект включает не только путепровод над железнодорожным полотном, но и подъездную дорогу, а также тоннель. Готовность сегодня составляет около 90%. Запуск рабочего движения запланирован на 25 декабря», – проинформировал замдиректора МКУ «Упрдоркапстрой» Сергей Милюков.
Иванов подчеркнул большое значение дорожного объекта для муниципалитета. Важно, что после запуска путепровода сохранится и старая схема движения через железнодорожный переезд.
«Ожидаем, что все перевозчики, в первую очередь транзитные, поедут через путепровод. Однако по-прежнему можно будет ездить и через железнодорожный переезд. Никаких новых ограничивающих знаков там устанавливать пока не планируем», – пообещал руководитель округа.


Другой масштабный дорожный проект реализуется в Сколкове. Благодаря новой дороге-дублёру Можайского шоссе протяженностью в 1 км будет открыт подъезд к транспортно-пересадочному узлу «Сколково». Сейчас ведётся разработка проектной документации.

Также в будущем году в муниципалитете построят два перехода через железнодорожные пути: на улице Вокзальной в Одинцове и у ЖК «Рублёвский» в Новоивановском.

Читайте также:

Глава Одинцовского округа Иванов обсудил с жителями благоустройство

Новую котельную в одинцовском посёлке «Санаторий Поречье» запустят в декабре

Школу в звенигородском микрорайоне «Восточный» введут в эксплуатацию в июне
#одинцовский городской округ
#андрей иванов
#путепровод
#строительство
#подмосковье
#московская область
#дороги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Одинцовского округа Иванов обсудил с жителями благоустройство
28 ноября 2024, 16:05

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов и его заместители провели приём в формате выездной администрации в клиническом госпитале «Лапино». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В основном вопросы жителей касались благоустройства. Так, с жительницей посёлка Новый городок обсудили сроки обновления сквера у дома №11. В этом году территория площадью 1,3 га участвовала в голосовании по благоустройству общественных пространств на федеральной платформе Минстроя, но победить не смогла. Сквер повторно включили в адресный перечень голосования – уже на 2025 год. Независимо от его итогов Иванов поручил подготовить концепцию благоустройства сквера и проработать этапы реализации.
«Сначала очистим лес от упавших деревьев и мусора. Далее подготовим проект, посмотрим, как разбить благоустройство на два этапа, чтобы в будущем году приступить к работам. Для начала необходимо сделать дорожки для прогулок, затем – освещение, малые архитектурные формы и создание точек притяжения – площадок и павильонов», – рассказал Иванов.
Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Жителям Нового Городка нужна автопарковка между домами №23 и №28. Сейчас территория – в заброшенном состоянии. На приёме заявительницу проинформировали, что двор дома №28 включили в план комплексного благоустройства дворовых территорий на следующий год. Заявка направлена в Минчистоты Московской области. Весной на встрече с жителями представят концепцию обновления дворового пространства.

Житель улицы Кутузовская в Новой Трёхгорке задал вопрос о дальнейшем развитии парка в Подушкинском лесу. Ему сообщили, что предусмотрено развитие дорожно-тропиночной сети. На месте протоптанных тропинок и грунтовых дорожек появятся полноценные пешеходные маршруты с новым покрытием. Всю сеть дорожек оснастят освещением и видеонаблюдением.

В парке планируют разместить детские и спортивные площадки, пространство для выгула собак, павильон для мастер-классов и проката спортинвентаря. В этом году завершается подготовка проекта, а к работам подрядчик приступит в 2025-м.

Отдельно рассмотрели ситуацию с недостроенным шиномонтажом внутри разворотного кольца при въезде в Старую Трёхгорку. Как сообщил Иванов, 21 ноября Арбитражный суд вынес решение о расторжении договора с арендатором, который возвёл шаткие конструкции. К демонтажу приступят в декабре.

По итогам личного приёма глава Одинцовского округа поручил профильным службам продумать организацию парковки у нового офиса клиники «Мать и дитя». Филиал клинического госпиталя «Лапино» сейчас переезжает в отдельное здание по адресу Маршала Жукова. Открытие клиники намечено на январь. Там разместят женский центр, взрослую и детскую поликлиники.

Читайте также:

Новую котельную в одинцовском посёлке «Санаторий Поречье» запустят в декабре

Школу в звенигородском микрорайоне «Восточный» введут в эксплуатацию в июне

Глава городского округа Одинцово поздравил сотрудников ИФНС с профессиональным праздником

#подмосковье
#московская область
#одинцовский городской округ
#андрей иванов
#выездная администрация
#благоустройство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, сколько иностранцев обучаются в университетах России
Фальков заявил о 378 тыс обучающихся в российских университетах иностранцах
28 ноября 2024, 16:03

Фото: iStock/ABGlavin

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил, что в университетах России в этом году обучаются 378 тыс. иностранцев.
«В этом году в российских университетах обучаются 378 тыс. иностранцев. Это больше на 20 тыс., чем в прошлом году. Наши университеты в первую очередь проводят самостоятельную работу, представляют свои программы за рубежом, плюс, естественно, народное сарафанное радио работает — выпускники в своих странах рассказывают о полученном образовании», — приводит RT слова Фалькова.

Ранее сообщалось о том, что в Гжельском государственном университете прошёл осенний кубок Клуба весёлых и находчивых.

Читайте также:

В Гжельском государственном университете состоялся осенний кубок КВН

В Гжельском университете провели концерт в честь 125-летия вуза

Студентов, не вставших на воинский учёт, не пустили в РЭУ им. Плеханова
#образование
#университет
#студенты
#иностранцы
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате