Глава Минчистоты Подмосковья Мурашов поздравил жителей с Днём флага России

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
День государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа, жителей Московской области поздравил с этим праздником зампред регионального правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов, сообщает пресс-служба министерства.
«Пусть в тяжелые моменты символ государства вселяет надежду и дает силы каждому гражданину нашей необъятной страны. Пусть каждый день наш флаг развевается под голубым небом, напоминая о том, что мы патриоты своей страны», — сказал Владислав Мурашов.Официальным праздником День государственного флага России стал в 1994 году, соответствующий указ подписал первый президент Российской Федерации Борис Ельцин.
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