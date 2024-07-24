Пассажирам ЦППК бесплатно раздали 20 тонн воды

Фото: пресс-служба ЦППК
Сотрудники Центральной ППК бесплатно раздали пассажирам более 20 тонн питьевой воды. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.
«Воду раздавали в определённые дни мая, июня и июля с 14 до 17 часов. Пассажиры могли получить воду на пригородных платформах Белорусского, Казанского, Киевского, Курского, Павелецкого, Савёловского и Ярославского вокзалов, на станциях Выхино, Подольск, Тушинская Мытищи, а также на Площади трёх вокзалов», – говорится в сообщении.Отмечается, что больше всего воды раздали на Ярославском и Курском вокзалах, а также на станции Мытищи.
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Лора Луганская