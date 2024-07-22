Перевозить пассажиров до аэропорта Внуково с 1 августа будут поезда ЦППК

Фото: пресс-служба ЦППК
Перевозить пассажиров до аэропорта Внуково теперь будут поезда Центральной ППК. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.
«Компания уже обслуживает смежный маршрут от Киевского вокзала до платформы Аэропорт, а с 1 августа начнёт перевозить пассажиров и до самого аэропорта. Перерыва в движении при смене перевозчика не будет», – заверили в компании.Сейчас во Внуково курсируют поезда компании «Аэроэкспресс».
В ЦППК добавили, что график и время в пути не изменятся. По-прежнему предусмотрена промежуточная остановка на станции Аминьевская. Там можно будет пересесть на Большую кольцевую линию метро.
Стоимость проезда составит 280 рублей. Билеты можно будет купить в кассах на станции, в БПА и приложении. На Киевском вокзале билеты оформляются в кассах ЦППК. При использовании электронного билета его нужно активировать. Это можно сделать с помощью валидаторов на платформе.
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Лора Луганская