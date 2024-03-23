Фото: iStock/Rawpixel
Российские железные дороги (РЖД) разрешили пассажирам бесплатно возвращать билеты на поезд из-за теракта в «Крокус Сити Холле», об этом сообщается в Telegram-канале компании.
«До 26 марта включительно все пассажиры, желающие отказаться от поездки, могут оформить возврат билетов, в том числе приобретенных по невозвратному тарифу, без удержания дополнительных сборов», – уточнили в РЖД.
Они добавили, что это можно сделать на их веб-сайте, в мобильном приложении и в междугородних билетных кассах.
Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
Читайте также:
«Американцы не хотят гибели людей»: Посольство США – о предупреждениях о терактах
Глава МИД Литвы после теракта в «Крокус Сити Холле» сделал странное заявление
Теракт в Красногорске связали с деятельностью «Русского добровольческого корпуса»
Александр Климов