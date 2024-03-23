Глава МИД Литвы после теракта в «Крокус Сити Холле» сделал странное заявление

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После теракта в «Крокус Сити Холле» глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис опубликовал странный твит «Давайте не будем терять фокус» в соцсети X. Его запись репостнула премьер Литвы. При этом заявлений после трагедии в Москве литовские власти не делали.
Следует ли считать это сообщение комментарием по поводу событий в Москве, неизвестно — хотя многие пользователи бывшего Twitter именно так его и восприняли. Из контекста можно предположить, что в твите Ландсбергиса идет речь о том, что до сих пор продолжаются военные действия на Украине.
Президент Латвии Эдгар Ринкевичс при этомпосле нападения на «Крокус Сити Холл» написал в соцсети X: «В каком сумасшедшем мире мы живем». Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (объявленная в России в розыск), равно как и глава МИД этой прибалтийскойстраны Маргус Тсахкна, пока никак не отреагировали на новости о теракте в Подмосковье.
Президент Франции Эммануэль Макрон подверг решительному осуждению теракт в Красногорске, сообщает AFP, ссылаясь на Елисейский дворец.
А во внешнеполитическом ведомстве Германии назвали «ужасными» кадры произошедшего и призвали быстро провести расследование атаки.
В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич ранее заявил о том, что призывы посольств США и Великобритании не посещать своим гражданам ТЦ в Москве, свидетельствуют о том, что их спецслужбы располагали информацией о возможных терактах.
В пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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