Пассажиры Мострансавто совершили в новогодние праздники более 9,4 млн поездок

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 9,4 млн поездок совершили пассажиры на автобусах компании «Мострансавто» в дни новогодних каникул — с 29 декабря по 8 января, при этом самым загруженным оказался первый праздничный выходной, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Наиболее интенсивный пассажиропоток на маршрутах Мострансавто был зафиксирован в воскресенье, 29 декабря. В этот день было совершено около 1,1 млн поездок», — говорится в сообщении.Отмечается также, что свыше 4,2 млн поездок было сделано по социальным картам. Ещё около 3,5 млн поездок пассажиры оплатили банковскими картами и 1,7 млн поездок — транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».
Автовокзалы, станции и некоторые автобусы компании «Мострансавто» были по-новогоднему украшены, а в салонах звучали поздравления от Деда Мороза.
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