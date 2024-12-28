В Подмосковье в 2024 году построили 80 км новых дорог

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Московской области в уходящем году построили 17 новых дорог. Их суммарная протяжённость превысила 80 км, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«В 2024 году мы открыли долгожданные транспортные объекты. Запустили движение по трём федеральным обходам населённых пунктов – в Люберцах, Раменском и Одинцове. Завершили масштабный проект по строительству Северного обхода Лобни и Мытищинской хорде, которую строили четыре года. Открыли первый этап реконструкции Каширского шоссе. С открытием новых дорог транспортная доступность улучшилась для 2,5 млн жителей региона», – рассказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.К концу года в Подмосковье закончилось строительство знакового проекта – Северного обхода Лобни, который строили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Строительство стартовало в 2021 году, всего предусматривали три этапа.
«Третий этап, открывшийся в декабре, – круговая развязка в 1,5 км на Рогачёвском шоссе. Она связывает западный и южный микрорайоны с Дмитровским шоссе, разгружает Краснополянское шоссе, облегчает выезд на Рогачёвское шоссе, а путь из Лобни в этом направлении сократился ещё на 10 минут. Изменения коснулись 150 тыс. жителей Лобни, которые раньше стояли в пробках на железнодорожном переезде по 40-50 минут», – добавил Гержик.Открыли также движение на первом этапе реконструкции Каширского шоссе – разворотную эстакаду в районе деревне Апаринки. Это обеспечило бессветофорный проезд с Каширского шоссе в сторону Москвы, позволило улучшить пропускную способность Каширского шоссе и сэкономить водителям в пути около 10 минут. В следующем году планируется открыть движение по второму этапу – развязке между Володарским и Каширским шоссе.
В рамках программы по улучшению транспортной доступности Мытищ завершены работы по реконструкции Пироговского шоссе. Реализация проекта обеспечила выезд на Мытищинскую хорду, улучшила транспортную доступность жилых кварталов Мытищ. В следующем году завершатся работы по реконструкции Афанасовского шоссе.
В конце года в регионе открыли движение по путепроводу через железнодорожные пути в районе платформы Быково. Проезжать пути посовременному двухполосному путепроводу автомобилисты смогут всего за 10 минут. Транспортная ситуация улучшилась для 40 тысяч жителей.
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Лора Луганская