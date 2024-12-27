В Подмосковье отчитались о повышении безопасности на железной дороге за год

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Московской области в 2024 году продолжили повышать безопасность и комфорт жителей и гостей региона на железной дороге. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
В регионе продолжают строить разноуровневые пешеходные переходы по новым стандартам. В уходящем году открыли новый переход в Серпухове у одноимённой железнодорожной станции. Путь стал безопаснее и комфортнее для 15 тыс. пассажиров. Началось строительство ещё четырёх переходов – в Лобне, Люберцах и Одинцове.
Помимо этого, на МЦД-3 и МЦД-4 обновили 29 электричек. Ещё пять поездов серии «Иволга 4.0» начнут курсировать на диаметрах до конца года.
Вместе с тем в ведомстве признали, что число случаев гибели на железной дороге в регионе остаётся высоким. С начала года их было зафиксировано более 190. Главной причиной гибели людей остаётся несанкционированный переход через пути.
Читайте также:
Стало известно, как будет работать общественный транспорт Подмосковья в праздники
На маршруты Мострансавто вышли 100 новых автобусов ЛиАЗ
На дорогах Подмосковья за неделю ликвидировали более 1,2 тыс. ям
Помимо этого, на МЦД-3 и МЦД-4 обновили 29 электричек. Ещё пять поездов серии «Иволга 4.0» начнут курсировать на диаметрах до конца года.
«Для снижения смертности на железной дороге оборудовано более 1,8 км ограждений вдоль железнодорожных путей. 580 м из них – железобетонные. Благодаря этому ликвидировано свыше 200 несанкционированных подходов к путям, на которых происходит 50% всех смертельных случаев. Также за год в более чем в 30 городских округах поставили 22 камеры с функцией распознавания лиц. Они фиксируют нарушения правил перехода через пути», – отметили в министерстве.Для комфортного перехода через пути установили девять ограждений типа «змейка» в восьми городских округах и пять сферических зеркал в Сергиево-Посадском, Богородском городских округах, Чехове и Балашихе, обустроили 27 подходов к переходам и станциям.
Вместе с тем в ведомстве признали, что число случаев гибели на железной дороге в регионе остаётся высоким. С начала года их было зафиксировано более 190. Главной причиной гибели людей остаётся несанкционированный переход через пути.
Читайте также:
Стало известно, как будет работать общественный транспорт Подмосковья в праздники
На маршруты Мострансавто вышли 100 новых автобусов ЛиАЗ
На дорогах Подмосковья за неделю ликвидировали более 1,2 тыс. ям
Лора Луганская