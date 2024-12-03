Расписание электричек Ленинградского направления изменится с 9 по 13 декабря

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных поездов, курсирующих на Ленинградском направлении, изменится с 9 по 13 декабря из-за работ по модернизации Октябрьской железной дороги, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.
«В указанный период электрички МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково – Москва – Зеленоград-Крюково будут следовать по изменённому расписанию, а некоторые поезда отменят», — говорится в сообщении.Пассажирам напоминают, что узнать актуальное расписание можно на информационных стендах, расположенных на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте РЖД или через приложение «РЖД Пассажирам».
Читайте также:
В Ленинском районе на разворотной эстакаде между Каширским шоссе и А-105 нанесли разметку
В Московской области отремонтировали светофоры в 11 округах
На восьми дорогах Московской области отремонтировали дорожные ограждения
Лев Каштанов