Пассажиры поездов ФПК смогут провозить животных без выкупа всех мест

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С 1 января 2025 года пассажиры поездов «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочерняя компания РЖД) смогут провозить животных в купе повышенной комфортности без выкупа всех мест. Об этом сообщил заместитель гендиректора ФПК Станислав Зотин в ходе «Пассажирского форума PRO//Движение».
В ходе выступления он представил концепцию вагона повышенной комфортности. Он имеет четыре места, а в стоимость сразу включено питание (завтрак или ужин, вода и чай), постельное бельё, дорожный набор, тапочки, газеты и журналы. Также в купе располагается телевизор, несколько розеток 220В, имеется система кондиционирования и другое.
Начиная с 1 января пассажиры смогут провозить питомцев без выкупа всего купе. Однако это касается только маленьких животных в перевозке. Крупных собак необходимо провозить по прежним правилам.
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