Пассажиров и работников эвакуировали из российского аэропорта
Ранним утром 28 мая в аэропорту имени Витуса Беринга на Камчатке прошла эвакуация пассажиров и сотрудников. Об этом сообщает «АиФ Камчатка».
Всех людей вывели на улицу из-за сработавшей пожарной сигнализации. В здании авиагавани уже находятся пожарные.
В МЧС изданию сообщили, что информацией по этому факту не располагают — сигнал на диспетчерский пульт не поступал. Там не исключили, что речь может идти о внутренних учениях самого аэропорта.
Ранее сообщалось, что самолет со 104 пассажирами на борту, летевший из Красноярска в Тюмень, резко изменил маршрут. Воздушное судно развернулось в воздухе и вернулось в пункт вылета. Экипаж принял такое решение из-за технических неполадок. Посадка в международном аэропорту Красноярска имени Хворостовского прошла без происшествий.
