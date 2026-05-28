Пассажиров и работников эвакуировали из российского аэропорта

Пассажиров и работников аэропорта на Камчатке эвакуировали после пожарной тревоги
Ранним утром 28 мая в аэропорту имени Витуса Беринга на Камчатке прошла эвакуация пассажиров и сотрудников. Об этом сообщает «АиФ Камчатка».



Всех людей вывели на улицу из-за сработавшей пожарной сигнализации. В здании авиагавани уже находятся пожарные.

В МЧС изданию сообщили, что информацией по этому факту не располагают — сигнал на диспетчерский пульт не поступал. Там не исключили, что речь может идти о внутренних учениях самого аэропорта.

Ранее сообщалось, что самолет со 104 пассажирами на борту, летевший из Красноярска в Тюмень, резко изменил маршрут. Воздушное судно развернулось в воздухе и вернулось в пункт вылета. Экипаж принял такое решение из-за технических неполадок. Посадка в международном аэропорту Красноярска имени Хворостовского прошла без происшествий.

Лидия Пономарева

