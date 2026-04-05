В аэропорту Пулково задержали семь рейсов более чем на два часа
Семь рейсов в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково задерживаются более чем на два часа. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе авиагавани.
Утром 5 апреля в Пулково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов в целях обеспечения безопасности полетов. Позднее аэропорт начал обслуживать рейсы по согласованию с компетентными органами. Сейчас авиагавань вернулась к прежнему режиму работы.
Примерно в 05:10 мск в Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников. Позже губернатор Александр Дрозденко сообщил, что над регионом перехватили 19 дронов, их обломки повредили участок нефтепровода в районе порта Приморск.
Напомним, всего ночью силы ПВО сбили 87 вражеских БПЛА над регионами России. Атака отражалась в период с 22:00 субботы до 08:00 воскресенья.
