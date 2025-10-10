Подросток чудом выжил после «двойного» ДТП в Отрадном

10 октября 2025, 12:54

В Ленобласти подростка отбросило под вторую машину после наезда иномарки

Фото: Istock / maczone

В городе Отрадное Ленинградской области произошло серьезное ДТП, в котором пострадал 16-летний пешеход. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».