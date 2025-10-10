Подросток чудом выжил после «двойного» ДТП в Отрадном
В Ленобласти подростка отбросило под вторую машину после наезда иномарки
В городе Отрадное Ленинградской области произошло серьезное ДТП, в котором пострадал 16-летний пешеход. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».
Днём 9 октября на Набережной улице автомобиль Hyundai Solaris под управлением 24-летнего водителя сбил подростка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
От сильного удара юношу отбросило на встречный грузовик ГАЗ, за рулём которого находился 42-летний мужчина.
Пострадавшего первокурсника техникума в тяжелом состоянии доставили в больницу. По факту аварии возбуждено уголовное дело, водитель иномарки задержан.
