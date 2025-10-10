Москвич с отверткой напал на пассажира автобуса, и это попало на видео

10 октября 2025, 13:18

В Царицыно конфликт в автобусе перерос в нападение с отверткой

Фото: Istock/feri ferdinan

В Москве пассажир автобуса применил отвёртку против другого мужчины. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Агентство «Москва».





Инцидент случился в Царицыно. Камеры видеонаблюдения в салоне зафиксировали случившееся. Запись показывает, как начинается конфликт, а затем оба мужчины наносят друг другу удары. В разгар драки один из них использует отвёртку.

«Между мужчинами произошла драка, агрессор всё же догадался не применять опасный предмет, так что теперь ему грозит наказание», — сказано в сообщении.

