Москвич с отверткой напал на пассажира автобуса, и это попало на видео
В Царицыно конфликт в автобусе перерос в нападение с отверткой
В Москве пассажир автобуса применил отвёртку против другого мужчины. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Агентство «Москва».
Инцидент случился в Царицыно. Камеры видеонаблюдения в салоне зафиксировали случившееся. Запись показывает, как начинается конфликт, а затем оба мужчины наносят друг другу удары. В разгар драки один из них использует отвёртку.
«Между мужчинами произошла драка, агрессор всё же догадался не применять опасный предмет, так что теперь ему грозит наказание», — сказано в сообщении.На кадрах видно, что остальные пассажиры в испуге стараются отойти подальше от места происшествия. Злоумышленнику теперь грозит уголовная ответственность.
