Полиция накрыла плантацию конопли в Краснодарском крае: изъято 13 кг наркотиков

10 октября 2025, 13:11

В Тимашевском районе у наркофермера изъяли 10 кг конопли и 3 кг марихуаны

Фото: Istock / tonefotografia

В Тимашевском районе сотрудники краевого управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с подразделениями полиции и БСТМ пресекли деятельность мужчины, выращивавшего и перерабатывавшего коноплю для последующего сбыта. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».