Полиция накрыла плантацию конопли в Краснодарском крае: изъято 13 кг наркотиков
В Тимашевском районе сотрудники краевого управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с подразделениями полиции и БСТМ пресекли деятельность мужчины, выращивавшего и перерабатывавшего коноплю для последующего сбыта. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».
Во время обыска на чердаке его дома оперативники нашли около 10 килограммов частей конопли и 3 килограмма готовой марихуаны. Кроме того, на приусадебном участке 54-летнего мужчины обнаружили 12 кустов наркосодержащих растений.
Как выяснилось, семена он заказывал через интернет и выращивал растения самостоятельно.
В отношении подозреваемого составлен административный материал по статье 6.9 КоАП РФ, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 228.1 УК РФ.
Читайте также: