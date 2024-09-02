Пассажиры ЦППК получат кэшбэк в 10% при оплате поездок через СБП

Фото: пресс-служба Центральной ППК
Центральная ППК вместе с Национальной системой платёжных карт запускает акцию с кешбэком в 10% для пассажиров, которые оплачивают проезд с помощью Системы быстрых платежей в билетных автоматах. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.
Акция действует с 1 сентября на всех БПА компании и распространяется на разные виды проездных документов.
По его словам, с 15 сентября такая возможность появится и в приложении «Расписание и билеты ЦППК». Максимальный размер кешбэка составит 2,5 тыс. рублей в месяц.
Фото: пресс-служба Центральной ППК
Для получения кешбэка ужно заранее зарегистрироваться в программе лояльности на сайте или в приложении «Привет!». Номер телефона при оплате поездки должен совпадать с указанным при регистрации.
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«Более половины пассажиров отдают предпочтение цифровым сервисам, особенно билетным автоматам. В начале августа мы подключили к ним функцию оплаты через СБП и теперь совместно с партнёрами запускаем возможность получать кешбэк за поездки. Получить его можно при оплате проезда, оформлении абонемента и пополнении «Кошелька» карты «Тройка» по Системе быстрых платежей в любом из 2 тыс. наших БПА», — пояснил директор по информационным технологиям компании Игорь Евдокимов.
По его словам, с 15 сентября такая возможность появится и в приложении «Расписание и билеты ЦППК». Максимальный размер кешбэка составит 2,5 тыс. рублей в месяц.
Фото: пресс-служба Центральной ППК
Для получения кешбэка ужно заранее зарегистрироваться в программе лояльности на сайте или в приложении «Привет!». Номер телефона при оплате поездки должен совпадать с указанным при регистрации.
«Чтобы получить кешбэк за проезд, необходимо на этапе оплаты выбрать способ платежа СБП. На экране билетного автомата появится QR-код. Его можно отсканировать или камерой телефона, или из приложения банка и подтвердить операцию», — рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной НСПК Мария Точилова.Кешбэк в 10% от стоимости поездки будет начислен на банковский счет в течение минуты. Акция ЦППК продлится до конца года.
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Лора Луганская