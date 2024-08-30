В Москве показали макет вагона высокоскоростного поезда «Белый кречет»

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Полномасштабный макет вагона российского высокоскоростного поезда «Белый кречет» продемонстрировали в Москве. Кадры публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.
Отмечается, что поезд установили на Манежной площади в рамках выставки «Станция Манеж. Московский транспорт — 2030». Вход на выставку бесплатный. Посетить вагон можно до 8 сентября этого года.
Согласно информации источника, строить российские поезда будет группа «Синара» совместно с «Трансмашхолдингом». По словам вице-президента «Синары» Александра Мишарина, первые элементы российских поездов начнут создавать уже в этом году.
Ранее сообщалось, что РЖД запустили на Московском центральном кольце первый в России беспилотный поезд «Ласточка». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Согласно информации источника, строить российские поезда будет группа «Синара» совместно с «Трансмашхолдингом». По словам вице-президента «Синары» Александра Мишарина, первые элементы российских поездов начнут создавать уже в этом году.
Ранее сообщалось, что РЖД запустили на Московском центральном кольце первый в России беспилотный поезд «Ласточка». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова