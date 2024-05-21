В Лобне стартовал первый проект подготовки машинистов ЦППК с многопрофильным колледжем

Фото: пресс-служба ЦППК
В колледже «Подмосковье» теперь будут готовить железнодорожников. Это первый проект, который ЦППК запустила вместе с многопрофильным профессиональным образовательным учреждением, сообщили в пресс-службе Центральной ППК.
Соглашение о сотрудничестве подписали в Лобне представители компании и колледжа в присутствии главы городского округа Лобня Анны Кротовой, а также первых заместителей Владимира Зиновьева и Евгения Аптекина.
Обучение начнётся этой осенью. Ранее таких специалистов готовили только в специализированных учебных заведениях. Поступить на новое направление по железнодорожным профессиям в Лобне можно после 9 класса. Обучение продлится три курса, однако уже после второго можно устроиться работать в ЦППК.
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Обучение начнётся этой осенью. Ранее таких специалистов готовили только в специализированных учебных заведениях. Поступить на новое направление по железнодорожным профессиям в Лобне можно после 9 класса. Обучение продлится три курса, однако уже после второго можно устроиться работать в ЦППК.
«В городе большая потребность в подготовке квалифицированных специалистов. У нас один колледж – «Подмосковье». Теперь список его профессий пополнился ещё одной – машинист локомотива. Это отличная новость для жителей и возможность для наших ребят получить образование в своём городе, пройти там же практику и найти работу. Обучение по специальности будет бесплатным», – рассказала Кротова.Образовательную программу разработали специалисты компании вместе с ведущими методистами колледжа. Она делится на теорию и практику.
«Цель совместного образовательного проекта – выстраивание принципиально новой системы сотрудничества и социального партнёрства. Как крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик страны мы заинтересованы в эффективной системе подготовки квалифицированных кадров», – отметил заместитель гендиректора ЦППК по регионам Роман Журков.Отмечается, что студенты проявили большой интерес к новому образовательному проекту, задали вопросы об особенностях профессии и её востребованности на рынке труда.
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Лора Луганская