Пассажирка рейса Новосибирск — Москва напала на стюардесс «Победы»
Инцидент произошёл на борту самолёта Boeing 737 (RA-73243), выполнявшего утренний рейс из Новосибирска в Москву. Уже через несколько минут после взлёта пассажирка Валерия Е., сидевшая на месте 10А, начала вести себя неадекватно — она громко выражалась, пугала окружающих и игнорировала замечания экипажа.
По данным Telegram-канала «Авиаторщина», после жалоб со стороны других пассажиров к женщине подошли бортпроводники и вручили памятку с правилами поведения на борту. В ответ она демонстративно скомкала листок и бросила его в лицо одной из стюардесс.
Позднее Валерия направилась в переднюю часть салона, где потребовала выдать ей телефон, на который велась видеосъёмка происходящего. Получив отказ, она перешла к насилию — ударила по голове старшего бортпроводника и её коллегу.
На помощь сотрудникам авиакомпании пришли пассажиры, которые обезвредили нарушительницу. По согласованию с командиром экипажа женщину зафиксировали средствами сдерживания и удерживали на месте до посадки.
По прибытии в аэропорт Шереметьево нарушительницу передали сотрудникам службы безопасности. Пострадавшие члены экипажа отказались от медицинской помощи и направились в линейный отдел полиции для подачи заявления.
