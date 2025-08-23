Пассажирка рейса Новосибирск — Москва напала на стюардесс «Победы»

23 августа 2025, 18:57

Женщина несколько раз ударила бортпроводников «Победы» во время полёта

Фото: Istock / Vladimir1965

Инцидент произошёл на борту самолёта Boeing 737 (RA-73243), выполнявшего утренний рейс из Новосибирска в Москву. Уже через несколько минут после взлёта пассажирка Валерия Е., сидевшая на месте 10А, начала вести себя неадекватно — она громко выражалась, пугала окружающих и игнорировала замечания экипажа.