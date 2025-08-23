Житель Ростовской области из-за 2500 рублей забил соседа насмерть
В Ростовской области бытовой конфликт из-за денежного долга привёл к гибели человека. Об этом сообщает «КП Ростов-на-Дону».
Инцидент произошёл, когда 27-летний Алексей занял у соседа Ивана 2500 рублей до зарплаты. Хотя срок возврата ещё не наступил, кредитор потребовал деньги обратно. Встреча состоялась ночью у магазина. Иван, не слушая объяснений, набросился на должника с кулаками. В качестве залога он забрал у Алексея мобильный телефон.
После избиения пострадавший с тяжёлыми травмами смог добраться домой лишь с помощью прохожего, но вскоре скончался до приезда скорой помощи. Суд признал Ивана виновным. Подсудимый частично признал вину, ссылаясь на долг и грубость потерпевшего. В итоге его приговорили к 7 годам и 3 месяцам колонии строгого режима.
