Житель Ростовской области из-за 2500 рублей забил соседа насмерть

23 августа 2025, 18:21

Мелкий долг в 2500 рублей привёл ростовчанина к семи годам тюрьмы

Фото: Istock/stevanovicigor

В Ростовской области бытовой конфликт из-за денежного долга привёл к гибели человека. Об этом сообщает «КП Ростов-на-Дону».