В Турции туристке грозит тюремный срок за танец на флагштоке
В Турции туристке грозит тюремный срок за танец на флагштоке в Каппадокии. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По данным Telegram-канала, девушка взобралась на флагшток и исполнила несколько акробатических трюков. Ролик с танцем был опубликован в соцсетях, после чего туристку обвинили в осквернении государственного символа.
Прокуратура Турции инициировала уголовное расследование в отношении гражданки, подозреваемой в оскорблении государственных символов и унижении турецкой нации или ее институтов. В случае доказательства вины ей может грозить лишение свободы на срок от одного до трех лет. Информация о гражданстве девушки и ее текущем местонахождении не разглашается. Неизвестно, успела ли она покинуть страну или была задержана.
