The Beatles анонсировали масштабное возвращение с новым проектом

23 августа 2025, 18:25

Рок-группа The Beatles представит сборник и сериал осенью 2025 года

The Beatles (Фото: Instagram* / @thebeatles)

Знаковая британская рок-группа The Beatles готовится вновь заявить о себе с масштабным проектом. Пол Маккартни сообщил в своём Instagram*, что уже этой осенью поклонников ждёт релиз сборника «Anthology 4».