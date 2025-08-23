The Beatles анонсировали масштабное возвращение с новым проектом
Знаковая британская рок-группа The Beatles готовится вновь заявить о себе с масштабным проектом. Пол Маккартни сообщил в своём Instagram*, что уже этой осенью поклонников ждёт релиз сборника «Anthology 4».
По словам музыканта, в этот раз группа расскажет свою историю «собственными словами», представив не только музыку, но и сопутствующую книгу, а также сериал, который выйдет на платформе Disney+ под названием Anthology 2025.
Как уточняет Sky News, в сборник войдут 13 ранее не публиковавшихся композиций — среди них демозаписи и материалы со студийных сессий.
Кроме того, на Disney+ выйдет расширенная версия документального проекта «Антология The Beatles», впервые показанного в 1995 году.
