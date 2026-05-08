Пассажирские и товарные поезда и электрички в полдень 9 мая дадут «Гудок Победы»
РЖД проведут всероссийскую акцию «Гудок Победы» 9 мая. Ровно в 12:00 по местному времени длинный сигнал дадут грузовые составы, маневровые локомотивы, скоростные поезда и электрички, если этот час застанет их в пути. Об этом пишет РИА Новости.
Традиция насчитывает 81 год. В мае 1945 года железная дорога известила страну о Победе за несколько минут до сообщения диктора Юрия Левитана о капитуляции Германии. Тогда по всей стране разнеслись мощные гудки паровозов.
