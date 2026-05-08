В Роскачестве раскрыли правила для кемпингов
Роскачество напомнило о строгих нормах для кемпингов: на одного туриста нужно отвести не меньше 6 квадратных метров, а на каждые 10 мест — минимум два туалета и одну душевую кабину. Об этом пишет РИА Новости.
ГОСТ Р 58187-2018 требует включать в кемпинг жилую часть, санитарную зону и бытовой блок. Расстояние от любого размеченного места до санитарного узла не должно превышать 150 метров. Санитарный блок нужно размещать не ближе 4,5 метра от мест проживания. На каждые 10 питчей стандарт требует не меньше двух туалетов, одной душевой кабины и одного умывальника. Эксперты советуют делать отдельные санузлы для мужчин и женщин. В бытовом секторе рекомендуют предусмотреть прачечную и площадку для сушки одежды. Отдельное внимание ГОСТ уделяет технике и коммунальной инфраструктуре. Не меньше половины питчей кемпинг должен обеспечить электричеством из расчета одна розетка на одно место.
На территории нужен пункт залива питьевой воды с запорным краном и гибким шлангом длиной не меньше 6 метров. Для слива хозяйственных стоков требуется площадка с твердым покрытием размером не меньше 3 на 9 метров, удобным заездом и водоприемной воронкой. Стоки из туалетов и биотуалетов нужно направлять в отдельный приемник. По всей площадке следует установить мусорные контейнеры. Современные площадки для отдыха часто предлагают не только места под палатки, автодома и караваны. Гости могут выбрать мобильные дома, бунгало, каркасные строения, модульные номера или кемпинговые палатки.
