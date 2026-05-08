Предвестника катаклизмов вынесло на пляж в Британии

08 мая 2026, 08:52

Бразильские туристы спасли сельдяного короля, выброшенного на пляж в Британии

В Великобритании туристы из Бразилии спасли сельдяного короля. Об этом пишет газета The Irish Times.





Редкую глубоководную рыбу, которую считают предвестником катаклизмов, обнаружили на пляже в валлийском графстве Клэр. 24-летний Гильерме Дантас де Оливейра с приятелями во время пробежки подошли к воде и заметили вблизи берега странное создание длиной 2,5 метра. Сначала они приняли его за кусок пластика, а затем испугались, что это электрический угорь. В итоге туристы поняли, что перед ними ослабевший сельдяной король, и решили вернуть его в море.



Беатрис Оливейра де Соуза рассказала, что рыба была очень красивой, и они решили спасти ее во что бы то ни стало. По ее словам, сельдяной король выбился из сил, борясь с течением.

«Мы в шутку дали ему имя. Есть такой фильм «Спасти рядового Райана», а у нас было «Спасти угря Райана», — поделилась женщина.