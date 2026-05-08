Предвестника катаклизмов вынесло на пляж в Британии
В Великобритании туристы из Бразилии спасли сельдяного короля. Об этом пишет газета The Irish Times.
Редкую глубоководную рыбу, которую считают предвестником катаклизмов, обнаружили на пляже в валлийском графстве Клэр. 24-летний Гильерме Дантас де Оливейра с приятелями во время пробежки подошли к воде и заметили вблизи берега странное создание длиной 2,5 метра. Сначала они приняли его за кусок пластика, а затем испугались, что это электрический угорь. В итоге туристы поняли, что перед ними ослабевший сельдяной король, и решили вернуть его в море.
Беатрис Оливейра де Соуза рассказала, что рыба была очень красивой, и они решили спасти ее во что бы то ни стало. По ее словам, сельдяной король выбился из сил, борясь с течением.
«Мы в шутку дали ему имя. Есть такой фильм «Спасти рядового Райана», а у нас было «Спасти угря Райана», — поделилась женщина.Кроме того, тела этих глубоководных обитателей в воде находятся почти вертикально, поэтому на мелководье они не могут нормально плавать. Бразильцам удалось отбуксировать Райана подальше от берега, и он медленно уплыл.
Сельдяной король — одна из самых необычных рыб Мирового океана с длинным змеевидным телом, длина которого может достигать 11 метров (есть неподтвержденные данные об особях до 15 метров). Большую часть жизни рыбы проводят на глубине более 900 метров.
Перед разрушительным землетрясением в Японии в 2011 году на пляжи страны вынесло около двух десятков сельдяных королей. Их видели и перед мощными подземными толчками в Чили в 2010 году. При этом научно связь между появлением этих рыб на поверхности и природными катаклизмами не подтверждена.