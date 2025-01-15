Рулет с крабовыми палочками и сыром: готовится быстро, гости будут довольны

Фото: iStock/elena_hramowa
Рулет с крабовыми палочками и сыром — простая закуска, которая выручит хозяйку во время подготовки праздничного стола. О том, как сделать такой рулет, читайте в материале «Радио 1».
ИнгредиентыКоличество и объём продуктов рассчитаны на 10 порций:
- 1 лист армянского лаваша;
- 100 г крабовых палочек;
- 2 куриных яйца;
- 100 г плавленого сыра;
- 80 г майонеза;
- 2 зубчика чеснока;
- 16 г укропа.
ИнструкцияПеред тем как начать собирать рулет, нужно разморозить крабовые палочки, а плавленый сыр положить в морозильную камеру, чтобы можно было легко его натереть тёркой.
Вместо плавленого подойдёт твёрдый или полутвёрдый сыр. Укроп можно заменить или дополнить петрушкой, кинзой и другой зеленью.
Заранее сварите яйца вкрутую, чтобы они успели остыть.
Фото: iStock/elena_hramowa
Пошаговый рецепт:
- Крабовые палочки натрите на мелкой тёрке, мелко порежьте укроп.
- Остывшие яйца почистите, отделите белки от желтков, а затем натрите на мелкой тёрке.
- Плавленый сыр натрите на мелкой тёрке.
- Мелко нарежьте чеснок, смешайте его с майонезом.
- Положите лаваш и промажьте его получившимся соусом. Если соуса будет мало, рулет не пропитается, будет сухим.
- Выложите на лаваш крабовые палочки, сверху распределите сыр. Следующим слоем выложите яичные желтки, потом белки. Посыпьте начинку рубленым укропом.
- Плотно сверните лаваш в рулет. Уберите в холодильник на 1-2 часа, обернув пищевой плёнкой.
Нарезаем кабачки с курицей, заливаем и отправляем в духовку: Полезный ужин за 40 мин
С чем употреблятьРулет с крабовыми палочками и сыром является самостоятельным блюдом и не требует дополнения.
Как подаютПосле того как рулет пропитается, нарежьте его. Полученные порции аккуратно выложите на тарелку.
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