Патриарх Кирилл: богатые люди должны понимать, что их состояние — дар божий

Патриарх Кирилл (Фото: kremlin.ru)
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что богатые и обеспеченные люди должны понимать, что их положение является не просто результатом трудов, но и божьим даром. Патриарх призвал научиться разделять материальные блага с иными людьми, сообщило агентство РИА Новости.
Во время проповеди в день памяти пророка Аввакума в храме Воскресения Словущего в Марьинском парке Москвы Патриарх Кирилл обратил внимание, что состояние не должно подрывать нравственную и духовную жизнь, ему стоит служить спасению.
Патриарх всея Руси подчеркнул, что народ должен видеть нуждающихся в помощи, людям стоит протягивать им руку помощи по зову собственной совести.
Патриарх Кирилл добавил, что материальные ценности существуют не для того, чтобы кто-то «на Ferrari ездил и все время в каких-нибудь заграничных курортах отдыхал». Глава РПЦ сказал, что Бог даёт деньги не для подобного.
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«А для того, чтобы было так всегда, свое богатство нужно разделять с другими», — уточнил глава Русской православной церкви (РПЦ).
Патриарх всея Руси подчеркнул, что народ должен видеть нуждающихся в помощи, людям стоит протягивать им руку помощи по зову собственной совести.
Патриарх Кирилл добавил, что материальные ценности существуют не для того, чтобы кто-то «на Ferrari ездил и все время в каких-нибудь заграничных курортах отдыхал». Глава РПЦ сказал, что Бог даёт деньги не для подобного.
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Ольга Енгалычева