Патриарх Кирилл высказался о смертной казни

Патриарх Кирилл (Фото: сайт Кремля)
Смертная казнь не осуждается, но и не приветствуется Русской православной церковью (РПЦ), заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пишет ТАСС.
«…Хочу сказать: церковь никогда смертной казни не осуждала, если смертная казнь осуществлялась по закону, но, конечно, нигде она смертную казнь и не приветствовала», — прокомментировал он.Патриарх отметил, было бы идеально, если бы человек попросту не совершал таких преступлений, наказанием за которые была бы высшая мера. При этом, по словам священнослужителя, общую рекомендацию по таким вопросам дать нереально.
Патриарх Кирилл резюмировал, что этот вопрос должны решать люди, определяющие наказание с точки зрения российского законодательства.
Ранее в ГД предлагали отменить мораторий на смертную казнь для террористов. Соответствующее обращение было направлено в Совбез.
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