Патриарх Кирилл высказался о смертной казни

Израиль официально заявил председателю Генассамблеи ООН Филемону Янгу о прекращении сотрудничества с Агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом написал на своей странице в X постпред страны при Всемирной Организации Дэнни Данон.