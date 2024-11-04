Патриарх Кирилл назвал своевременной идею подготовки управленцев из героев СВО

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (фото: РИА Новости/Мурад Багандов)
Идея о подготовке героев СВО на государственные управленческие должности своевременна и является заботой о будущем России. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками президентской программы «Время героев». По его словам, качества участников спецоперации способны принести государству добрые плоды.
«Вообще идея собрать героев специальной военной операции и дать возможность принять участие в важной программе по подготовке государственных управленческих кадров — это, на мой взгляд, очень правильная идея, очень своевременная инициатива. В ней проявляется забота о будущем нашего Отечества», — приводятся его слова на сайте РПЦ.Ранее Патриарх Кирилл осудил идею праздновать Велесову ночь вместо Хэллоуина, назвав ее «вызовом подлинным ценностям Русского мира». По его мнению, этот праздник — фальсификация, маскирующаяся под исконно славянскую традицию.
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