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В РПЦ назвали отказ печатать храмы на банкнотах путём к экстремизму

Фото: iStock/ Oleg Elkov

Фото: iStock/ Oleg Elkov

Заместитель управляющего делами Московской патриархии, викарий Патриарха Московского и всея Руси архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил в своём Телеграм-канале, что принципиальный отказ ЦБ от размещения на банкнотах храмов и культовых объектов может привести к опасному выхолащиванию религиозного пространства.
«Это выхолащивание, приведение к стерильности ведет не к миру, а к тому, что будут процветать бактерии религиозного экстремизма, расколов и ересей. Свято место пусто не бывает», — подчеркнул представитель РПЦ.

Подобным образом он отреагировал на интервью зампреда Центробанка Сергея Белова, рассказавшем о решении больше не изображать на купюрах объекты культурного назначения.



Белов отмечал, что при модернизации купюр следует учитывать, что Российская Федерация — многонациональная, многоконфессиональная страна. В ней живут люди с различными уникальными традициями, которые исповедуют разные религии.

Архиепископ добавил, что область национального строительства и повседневного использования национальных символов не имеет ничего общего со сферой компетенции Банка России.

Савва считает, что заявления о «многонациональном характере России» на данный момент лишь разделяют и способствуют «центробежности».

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Девять представителей Подмосковья стали финалистами конкурса «Знание.Лектор»
12 декабря 2024, 19:17

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Девять участников из Московской области вошли в число финалистов четвертого сезона Всероссийского конкурса «Знание.Лектор». Всего в финал вышли 140 представителей 52 регионов страны, сообщили в пресс-службе подмосковного Минобразования.
Список опубликовало Российское общество «Знание». В феврале будущего года финалисты поборются в Москве за звание победителей.
«Среди подмосковных финалистов – замдиректора по воспитательной работе гимназии №2 города Клин Евгения Минина, доцент кафедры немецкого языка МГИМО из Балашихи Наталья Северова, тренер Школы Добро.Университет из Долгопрудного Татьяна Афонина. Они представили лекции по культуре и искусству. Истории были посвящены выступления преподавателя истории Технологического колледжа №24 из Балашихи Станислава Аманова, учителя лицея №8 Электростали, лауреата премии Минпросвещения России Николая Овденко», – отметили в ведомстве.
Тему медиа, коммуникаций и цифровой грамотности раскрыла эксперт по личному бренду и руководитель PR-блока в комитете по развитию женского предпринимательства «Опора России» Надежда Олейникова.

Педагогике и образованию посвятили свои лекции учитель русского языка и литературы из Красногорска Дарья Антонова и учитель начальных классов химкинской школы №29 Любовь Потапова. Врач-кибернетик, председатель московского отделения Российского общества первой помощи Павел Ильин представил лекцию о семейных ценностях.

Финалисты прошли отбор на окружном этапе, который проходил в онлайн-формате с 25 ноября по 5 декабря.

Победители конкурса войдут в региональные команды лекторов Общества «Знание» и получат 250 тыс. рублей на продвижение просветительского контента.

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#московская область
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В России на 35% снизились продажи жилья
12 декабря 2024, 18:58

Фото: iStock/peterschreiber.media

В России сократились продажи жилья. Об этом сообщил президент Российской гильдии риэлторов Артемий Шурыгин в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что с прошлого года количество жилищных сделок снизилось на 35%, причём заметнее всего показатели сократились в новом жилом фонде.

По данным Шурыгина, продажи жилья упали во всех крупных городах России. Максимальное падение показателей зафиксировано в Рязани, Сочи, Волгограде, Костроме, Омске, Тюмени, Владивостоке и Абакане. В этих городах продажи снизились на 40-70%.

При этом эксперт подчеркнул, что ассортимент на рынке недвижимости увеличился на 12%. За четыре года действия льготной ипотеки объём строительства вырос в 2-2,5 раза, из чего следует, что такой тип кредитования не разогнал объёмы строительства должным образом.

Шурыгин спрогнозировал, что в течение года-полутора лет предложение на рынке первичной недвижимости станет дефицитным.

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Новую платформу открыли на остановочном пункте Власово
12 декабря 2024, 18:42

Фото: пресс-служба Минтранса МО

На остановочном пункте Власово Савёловского направления МЖД в Талдомском городском округе для пассажиров открыли новую платформу №1. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«На платформе появились навесы от осадков, навигация, энергоэффективное освещение, лавочки и урны. Здесь временно будут останавливаться поезда в обе стороны. При этом платформа №2 временно закрывается для развития путевой инфраструктуры», – говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, все подробности можно найти на сайте МЖД.

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#минтранс мо
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Сомнолог Кудинов раскрыл, чем опасен сонный паралич
Сомнолог Кудинов: сонный пралич возникает из-за стресса или недостатка витаминов
12 декабря 2024, 18:04

Фото: iStock/AndreyPopov

По данным СМИ, в России растет число случаев сонного паралича — состояния, при котором человек, проснувшись, не может пошевелиться.
Сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в беседе с «Радио 1» ответил на главные вопросы про сонный паралич.

Что такое сонный паралич


По словам эксперта, сонный паралич — это обратная сторона лунатизма.

«Если при лунатизме, когда мы засыпаем, у нас отключаются сознание и способность осознанно двигаться, но мы продолжаем двигаться бессознательно, то во время сонного паралича сознание просыпается. Лунатизм — это частичное пробуждение, ультраспособность управлять телом, когда сознание спит. А паралич — наоборот», — сказал эксперт.

Как выглядит сонный паралич


Кудинов подчеркнул, что при сонном параличе сознание просыпается, а способность управлять телом спит.

«Сонный паралич длится буквально несколько секунд. Но панические ощущения возникают в связи с тем, что вы проснулись, а пошевелиться не можете: ни глазами пошевелить, ни руками, ни ногами — ничем. В этом и заключается заболевание.
Фото: iStock/Dapcevic-psd

Причины возникновения сонного паралича у человека


Сомнолог отметил, что конкретные причины для возникновения сонного паралича неизвестны.

«Он может быть спровоцирован стрессовыми историями, недостатком витаминов. На фоне полного здоровья и абсолютно нормального самочувствия он редко возникает. Обязательно найдется какое-нибудь хроническое заболевание», — подчеркнул врач.

Чем опасен сонный паралич


Павел Кудинов уверил, что бояться сонного паралича не стоит, потому что именно страх провоцирует стресс для организма.

«Ничего страшного это заболевание за собой не несет, но ощущается страхом, панической атакой, паникой, сердцебиениями», — уточнил собеседник.

Как побороть сонный паралич


«Вероятность того, что с вами это произойдет, ничтожна. Если вдруг случилось, то нужно понять, что ничего страшного, что это пройдет спустя несколько секунд», — посоветовал сомнолог.

Когда и к какому врачу обращаться


По словам Павла Кудинова сонный паралич происходит из-за недостатка витаминов, стресса или хронических заболеваний, поэтому нужно проверять свой организм полностью у специалистов конкретных областей.

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Владимир Путин вручил военкору Поддубному «Золотую звезду» в Кремле
12 декабря 2024, 17:56

Владимир Путин и Евгений Поддубный (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Президент России Владимир Путин 12 декабря, в День Конституции, вручил военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному «Золотую Звезду» Героя России.
Как пишет газета «Известия», награждение прошло в рамках торжественной церемонии в Кремле. Поддубный стал первым журналистом постсоветской России, кто был удостоен такого высокого звания.

Поддубный был тяжело ранен 7 августа в Курской области: военкор ехал в автомобиле, который попал под удар украинского беспилотника. Журналист проходил длительное лечение, и в начале сентября его выписали из больницы. 30 сентября Владимир Путин присвоил Поддубному звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.

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Для молодёжи Серебряных Прудов устроили правовой экзамен
12 декабря 2024, 17:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды

Акцию «Правовой экзамен» провёл в Серебряных Прудах Молодёжный парламент, участие в проверке знаний в области права приняли около 40 молодых жителей округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Акция направлена на оценку правовой грамотности жителей Московской области, а также на привлечение внимания к важности знаний о Конституции», — прокомментировала мероприятие спикер подмосковного Молодёжного парламента Татьяна Некрасова.
В Серебряных Прудах «Правовой экзамен» проводился впервые. В число почётных гостей мероприятия вошли глава округа Олег Павлихин, замглавы Алексей Волков и члены муниципального Совета депутатов. Всем участникам предлагалось ответить на 26 вопросов, которые касались общих знаний по праву и истории, а также решения правовых задач.

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За последние два месяца жители Московской области купили более 13,5 тонн чая
12 декабря 2024, 17:47

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В октябре жители региона купили 6,9 тонн чая, а в ноябре — 6,6 тонн. Общий объём приобретённого бодрящего напитка составил 13,5 тонн, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В магазинах и супермаркетах представлен широкий ассортимент чая. Напиток содержит аминокислоты, которые стабилизируют обменные процессы в организме и обладают тонизирующим эффектом.

С января по октябрь предприятия Московской области произвели более 87,1% зелёного и чёрного чая, произведённого в Центральном федеральном округе, и 29,6% от общего объёма по стране.

Ведущие производители включают ООО «Май», ООО «Фес Продукт» и ООО «Фабрика Ахмад Ти».

Для взрослого человека рекомендуется употреблять 3–4 чашки чая в день. Перед сном лучше выбрать травяной чай, такой как мята, ромашка или мелисса, которые, помимо высокого содержания витаминов и минералов, помогают снизить тревогу и стресс.

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Бизнес Подмосковья согласовал онлайн около 2 тысяч фасадных схем
12 декабря 2024, 17:42

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Размещение рекламных и информационных конструкций на фасадах зданий в Московской области требует согласования с органами местного самоуправления, сделать это можно в онлайн-режиме — через региональный портал госуслуг. С начала года было согласовано около 2 тысяч фасадных схем, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Информационно-рекламные конструкции являются действенным инструментом для бизнеса, так как помогают организациям заявить о себе и привлечь клиентов. Сначала этого года работы онлайн-сервиса выдано порядка 2 тысяч положительных решений», — сказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Он добавил, что для подачи заявки на согласование фасадной схемы нужно заполнить онлайн-форму на портале госуслуг Московской области и приложить подготовленный проект. Результат рассмотрения заявки придёт в личный кабинет пользователя.

Информация о требованиях к схемам информационного и рекламно-информационного оформления размещена на сайте Мособлархитектуры.

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Молочное скотоводство может воспользоваться льготными кредитами с пониженными ставками
12 декабря 2024, 17:30

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 06.11.2024 № 666 был утверждён и зарегистрирован Министерством юстиции 10 декабря 2024 года. Теперь молочные предприятия могут воспользоваться льготными кредитами с пониженными процентными ставками, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Максимальная процентная ставка для заёмщиков составляет 30% от ключевой ставки Центробанка плюс 2%, а уполномоченные банки получат государственную поддержку в размере 70% от ставки Центробанка при предоставлении кредитов.

Молочные фермеры теперь могут получить льготный кредит под 8,3%, что на 4,2% ниже предыдущих условий. Средства можно потратить на строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое оснащение молочных предприятий, включая приобретение техники, оборудования, средств автоматизации, молодняка коров молочных пород, племенной продукции, кормов, ветеринарных препаратов, запчастей для сельскохозяйственной и грузовой техники, а также оборудования.
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Кроме того, 2028 года планируется построить 15 новых молочных ферм в Подмосковье. Общее поголовье коров увеличится на 45 тысяч, а производство молока возрастёт на 462 тысячи тонн в год.

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