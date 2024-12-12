В РПЦ назвали отказ печатать храмы на банкнотах путём к экстремизму

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Заместитель управляющего делами Московской патриархии, викарий Патриарха Московского и всея Руси архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил в своём Телеграм-канале, что принципиальный отказ ЦБ от размещения на банкнотах храмов и культовых объектов может привести к опасному выхолащиванию религиозного пространства.
«Это выхолащивание, приведение к стерильности ведет не к миру, а к тому, что будут процветать бактерии религиозного экстремизма, расколов и ересей. Свято место пусто не бывает», — подчеркнул представитель РПЦ.
Подобным образом он отреагировал на интервью зампреда Центробанка Сергея Белова, рассказавшем о решении больше не изображать на купюрах объекты культурного назначения.
Белов отмечал, что при модернизации купюр следует учитывать, что Российская Федерация — многонациональная, многоконфессиональная страна. В ней живут люди с различными уникальными традициями, которые исповедуют разные религии.
Архиепископ добавил, что область национального строительства и повседневного использования национальных символов не имеет ничего общего со сферой компетенции Банка России.
Савва считает, что заявления о «многонациональном характере России» на данный момент лишь разделяют и способствуют «центробежности».
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Ольга Енгалычева