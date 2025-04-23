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РПЦ активно взаимодействовала с католической церковью в период понтификата покойного папы римского Франциска. Об этом сообщил секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межхристианским отношениям отец Стефан (Игумнов).
Он отметил, что сотрудничество началось после встречи папы Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Кубе в феврале 2016 года.
Тем временем СМИ сообщили об отставке Клауса Шваба, который более полувека возглавлял Всемирный экономический форум в Давосе. Историк Руслан Калинчук в интервью Общественной Службе Новостей рассказал, что Шваб был «главой мирового теневого правительства».
Тем не менее Шваб давно заявлял о том, что собирается уйти в отставку. Однако сделал это он именно в тот день, когда умер Папа Римский Франциск. Предполагается, что эти события связаны друг с другом.
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«В актуальной повестке взаимодействия были многие вопросы, касающиеся гуманитарного сотрудничества, миротворчества, совместного ответа на те вызовы, которые стоят сегодня перед всем христианским миром», — отметил отец Стефан в беседе с «Известиями».
Тем временем СМИ сообщили об отставке Клауса Шваба, который более полувека возглавлял Всемирный экономический форум в Давосе. Историк Руслан Калинчук в интервью Общественной Службе Новостей рассказал, что Шваб был «главой мирового теневого правительства».
«Конечно, никакой главой он, в действительности, не был. Шваб был застрельщиком. Человеком, который озвучивал мысли, крутившиеся в головах у левоглобалистской мировой элиты», — пояснил Калинчук.
Тем не менее Шваб давно заявлял о том, что собирается уйти в отставку. Однако сделал это он именно в тот день, когда умер Папа Римский Франциск. Предполагается, что эти события связаны друг с другом.
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Элина Позднякова