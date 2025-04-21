Священник раскрыл, на что указывает смерть папы римского Франциска сразу после Пасхи

Папа Римский Франциск (Фото: РИА Новости/Vatican Media)
Смерть папы римского Франциска сразу после Пасхи указывает лишь на смерть после Пасхи. Об этом сообщил священник, руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии Владислав Береговой. Он также выразил соболезнования католикам в связи с этим событием.
«Если кто-то умирает на Пасху, после Пасхи, до Пасхи, то это говорит о том, что он умер на Пасху, после Пасхи или до Пасхи. Больше это ни о чём не говорит. Нет каких-то особых преференций на небесах для тех, кто умер на какой-то большой церковный праздник», — сказал Береговой в беседе с Life.ru.
Так, он подчеркнул, что у церкви нет никакого мистического пиетета к календарным датам. По словам священника, намного важнее то, какую жизнь прожил человек, что у него было в сердце и какие отношения имел с Богом.
21 апреля агентство Reuters со ссылкой на официальные источники в Ватикане сообщило, что скончался Папа Римский Франциск, глава Римско-католической церкви. Ему было 88 лет.
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