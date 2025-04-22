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Религиовед рассказал про взгляды покойного Папы Франциска

Религиовед Лункин: Папа Франциск активно выступал за мир без ядерного оружия
Фото: iStock/uzhursky

Фото: iStock/uzhursky

Папа Франциск активно выступал за мир, против любых войн и против ядерного оружия, призывал к мировому братству. Об этом рассказал глава Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. По его мнению, Франциск помогал в популяризации католицизма, одобряя съемки сериалов, таких как «Молодой Папа» и «Конклав».
Эксперт отметил, что Папа Франциск добивался преодоления разных барьеров в обществе, попытаться понять предназначение Церкви в нынешнее время.
«Поэтому он много говорил, заявлял некоторые темы, достаточно иногда провокационно. Папа старался возбудить дискуссию, но она не привела к попранию основ католической веры и к изменению догматов», — поделился эксперт в беседе с RT.
Тем временем глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов призвал президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского продолжить пасхальное перемирие в честь папы Римского Франциска — хотя бы на время его похорон. В разговоре с «Газетой.Ru» он подчеркнул, что преемнику папы Римского будет тяжело соответствовать высоким стандартам, которые задал его предшественник. Севастьянов также назвал серьезным знаком то, что Франциск умер на Пасху и в день прекращения огня между Россией и Украиной.
«Бог как раз сподобил, чтобы он умер во время перемирия, на котором он так настаивал, к которому он так стремился, которое он так лоббировал. Он увидел плоды своей деятельности. Я так с ним говорил, когда он еще в больнице лежал, что он должен выздороветь, чтобы увидеть плоды своей деятельности. На самом деле он их увидел», — поделился глава союза.
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Политолог назвал стратегический провал Германии
Политолог Андреев: выдвижение Бербок на пост главы ГА ООН стало провалом ФРГ
22 апреля 2025, 22:49

Фото: iStock/JARAMA

Выдвижение действующей главы МИД Германии Анналены Бербок на пост главы Генассамблеи (ГА) ООН — это стратегический провал ФРГ, заявил политолог, эксперт КГ «Полилог» Руслан Андреев. По его мнению, страны Глобального Юга видят политика как идеологическую активистку с «евроглобалистскими» взглядами.
«В этой ситуации можно говорить скорее о тотальном репутационном кризисе Германии, который Анналена Бербок олицетворяет с момента своего прихода в кабинет министров. Решение выдвинуть ее на пост председателя Генассамблеи ООН — очередной стратегический провал, который может лишить ФРГ шансов получить непостоянное место в Совбезе ООН», — отметил аналитик в беседе с «Известиями».
В то же время в Госдуме оценили другое крупное политическое событие — возможное признание Крыма частью России для США. В разговоре с «Газетой.Ru» депутат Дмитрий Белик пояснил, что такое решение может стать пробным вариантом для будущих шагов. По его словам, в будущем Вашингтон сможет воспользоваться этим при присоединении Гренландии.
«Официальное признание Штатами Крыма российским будет означать здравый и объективный взгляд на сложившиеся реалии. Что же касается признания новых регионов, то пока об этом говорить преждевременно. Вашингтон в ситуации с Крымом делает пробные шаги, в том числе оценивая, как к его инициативам отнесутся в ЕС», — считает парламентарий.
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Политолог объяснил перевооружение Скандинавии
Политолог Фельдман: Скандинавия перевооружается из-за наиболее сильной русофобии
22 апреля 2025, 22:47

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

Скандинавские страны решили объединиться в вопросе перевооружения, так как этот регион занимает наиболее русофобскую позицию в Европе. Об этом заявил политолог Павел Фельдман, комментируя сообщения о том, что Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания активно перевооружаются «из-за стремления противостоять России, а также в связи с неопределенными гарантиями безопасности со стороны США».
«Исторически скандинавские страны занимают наиболее русофобскую позицию в Европе. Они всерьез полагают, что Балтийский регион в ближайшей перспективе станет ареной боевых действий между Россией и НАТО. В условиях постепенного отстранения США от проблем европейской безопасности скандинавы решили научиться самостоятельно защищать себя», — пояснил аналитик в разговоре с «Известиями».
Тем временем политолог Константин Блохин объяснил, с чем связано заявление Эстонии об опасности разморозки российских активов. В беседе с RT эксперт напомнил, что помощь киевскому режиму дорого обходится странам Евросоюза. По его словам, данное высказывание служит алармизмом перед переговорами РФ и США.
«Это заявление сделано для того, чтобы ЕС не размораживал наши активы. Потому что тогда финансовое бремя (поддержки Украины. — прим.ред) ляжет на их плечи. Очевидно, что Украина дорого обходится. Плюс тут генетическая русофобия — чтобы ни то чтобы нормализации, возврата к более-менее нейтральному не было», — считает он.
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Разведка США признала превосходство российской армии
Pravda.Ru: в США признали, что конфликт на Украине может перейти в ядерную войну
22 апреля 2025, 22:41

Фото: iStock/Evgeny555

Разведывательное сообщество США опубликовало доклад под названием «Ежегодная оценка угроз 2025 года», в котором заявило об экономических и военных успехах России, способных угрожать мощи и глобальным интересам Вашингтона. В документе отмечается, что конфликт на Украине может перерасти в крупномасштабную войну с потенциальным применением ядерного оружия.
«Обострившаяся и затянувшаяся политико-военная напряженность между Москвой и Вашингтоном в сочетании с растущей уверенностью России в своем превосходстве на поле боя и оборонно-промышленной базе, а также возросшим риском ядерной войны создают как неотложность, так и сложности для усилий США по доведению войны до приемлемого завершения», — приводит Pravda.Ru текст доклада.
Вместе с тем военный эксперт Алексей Леонков оценил возможное разоружение Германией собственной армии, чтобы поставить на Украине 30% авиационной и сухопутной техники. В беседе с «Известиями» аналитик отметил, что, если Берлин решится на подобное, это будет нонсенс. По его словам, ФРГ в таком случае придется расстаться с 700 единицами военной техники.
«У Германии мобилизационные резервы остались почти без техники. И речь идет уже о регулярной армии. И в тех заявлениях, которые транслировала Германия, в лице, например, [главы минобороны ФРГ Бориса] Писториуса, что нужно готовиться к войне, разоружение собственной регулярной армии выглядит как некий нонсенс, парадокс», — поделился эксперт.
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В Совфеде ответили на призывы Европы отказаться от посещения парада Победы в Москве
Сенатор Климов: никакие документы ЕС не запрещают посещать парад Победы в Москве
22 апреля 2025, 22:35

Фото: iStock/Goroda

Никакие документы Евросоюза не предполагают запрет суверенных решений независимых государств, потому призывы европейских чиновников отказаться от посещения парада Победы в Москве являются произволом. Об этом заявил сенатор Андрей Климов.
По его словам, те страны, которые подчинятся подобным требованиям, в будущем «пожалеют». Те же, кто решит пойти против запрета, наоборот, покажут, что достойны быть представителями стран, освобожденных от фашизма.

Он также отметил, что такие запреты демонстрируют идеологию нацизма.
«Про идеологию нацизма даже без этих запретов и заявлений всё давно ясно, потому что именно эта публика заставляет каждый год голосовать против российских предложений об осуждении героизации нацизма», — подчеркнул он в беседе с RT.
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Бойцы СВО уже подали более 1,4 тыс. заявок в программу «Герои Подмосковья»
22 апреля 2025, 18:00

Фото: медиасток.рф

Свыше 1,4 тыс. участников спецоперации с 3 марта решили присоединиться к кадровой программе «Герои Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
Во всех регионах России по поручению президента Владимира Путина разработан аналог федеральной программы «Время героев». В марте в числе первых в стране её реализацию начала Московская область.
«По поручению президента мы запустили региональную кадровую программу «Герои Подмосковья», чтобы бойцы могли реализовать себя на гражданке. Одни наши фронтовики вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, другие – построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», – сказал губернатор региона Андрей Воробьёв, который возглавляет Общественный совет программы.
Среди подавших заявку на участие в региональной кадровой программе «Герои Подмосковья» – участник СВО из Кубинки, подполковник Вадим Дац.
«Много положительных отзывов слышал о федеральном проекте «Время героев», запущенном в прошлом году. О том, что аналогичная программа для участников спецоперации разработана на региональном уровне, узнал от замполита своей войсковой части. Без долгих раздумий решил принять участие в конкурсном отборе. Хочу получить новые знания, узнать о современных методиках и технологиях в руководстве и конечно, быть полезным своей стране, Подмосковью и жителям региона после демобилизации», – сказал REGIONS подполковник Дац.
Этап регистрации на сайте программы прошла и жена Вадима – участница контртеррористической операции в Курской области, фельдшер медицинского отряда войсковой части, прапорщик Екатерина Дац. 11 апреля она вернулась из очередной командировки – работала медсестрой в военном госпитале.
«Пока не могу сказать, в каком направлении буду работать на гражданке. Московская область по качеству жизни занимает одно из лидирующих мест в России. Для меня важно, чтобы так было и впредь. Готова внести свой вклад в дальнейшее развитие родного Подмосковья. Мне интересны многие вопросы – развитие физической культуры и спорта в регионе, патриотическое воспитание молодёжи, сохранение исторического наследия, безопасность, миграционная политика», – сказал в беседе c REGIONS Дац.
Супруги воспитывают 14-ленюю дочь Аню. В командировки родители ездят по очереди. В июне в зону СВО отправляется Вадим. Собеседование будет проходить в дистанционном формате.

Участниками программы «Герои Подмосковья» могут стать действующие и бывшие участники СВО с высшим образованием. Другое обязательное требование – гражданство России. Наличие регистрации в Московской области не требуется.

По данным Минтерполитики, заявки на участие в региональной программе поступили из 61 субъекта России – не только от жителей Подмосковья, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Донецкой и Луганской народных республик.

Программа «Герои Подмосковья» состоит из нескольких этапов. Процесс регистрации, который продлится до 30 апреля включительно. Участнику нужно создать личный кабинет на портале, заполнить анкету, загрузить документы и написать эссе о себе и своих планах.

Второй этап – тестирование. Оно будет проходить на сайте региональной программы с 12 часов 5 мая до 12 часов 7 мая. Определён и дополнительный период тестирования – с полудня 26 мая до 12 часов 29 мая. Конкурсантов, показавших лучшие результаты, пригласят на собеседование.

По итогам тестирования и собеседования к 1 июля Общественный совет определит победителей. Осваивать программу профессиональной переподготовки финалисты начнут с сентября.

Продолжительность учебного процесса – год. Обучение будет проходить в очно-заочной форме, в модульном режиме по специальному курсу, разработанному в партнерстве с Высшей школой государственного управления Президентской академии.

За каждым участником программы «Герои Подмосковья» будет закреплён персональный наставник – представитель областного правительства или руководитель муниципального образования Московской области. Он будет помогать подшефному во время учёбы, стажировки, а также в первый год работы после окончания профессиональной переподготовки.

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