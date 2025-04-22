Религиовед рассказал про взгляды покойного Папы Франциска

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Папа Франциск активно выступал за мир, против любых войн и против ядерного оружия, призывал к мировому братству. Об этом рассказал глава Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. По его мнению, Франциск помогал в популяризации католицизма, одобряя съемки сериалов, таких как «Молодой Папа» и «Конклав».
Эксперт отметил, что Папа Франциск добивался преодоления разных барьеров в обществе, попытаться понять предназначение Церкви в нынешнее время.
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«Поэтому он много говорил, заявлял некоторые темы, достаточно иногда провокационно. Папа старался возбудить дискуссию, но она не привела к попранию основ католической веры и к изменению догматов», — поделился эксперт в беседе с RT.Тем временем глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов призвал президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского продолжить пасхальное перемирие в честь папы Римского Франциска — хотя бы на время его похорон. В разговоре с «Газетой.Ru» он подчеркнул, что преемнику папы Римского будет тяжело соответствовать высоким стандартам, которые задал его предшественник. Севастьянов также назвал серьезным знаком то, что Франциск умер на Пасху и в день прекращения огня между Россией и Украиной.
«Бог как раз сподобил, чтобы он умер во время перемирия, на котором он так настаивал, к которому он так стремился, которое он так лоббировал. Он увидел плоды своей деятельности. Я так с ним говорил, когда он еще в больнице лежал, что он должен выздороветь, чтобы увидеть плоды своей деятельности. На самом деле он их увидел», — поделился глава союза.Читайте также:
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Данил Пономарев