Патриарх Кирилл лишил священника Беляева сана из-за ЧВК «Вагнер»

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана иерея Виталия Беляева, известного своими поездками в зону специальной военной операции и записавшего видео, на фоне которого присутствовали мужчины с флагом ЧВК «Вагнер».
«Беляев был лишён сана из-за нарушения 17, 25 и 27 правил Святых Апостолов. Эти правила запрещают повторный брак, блуд, воровство и избиение людей. Также он нарушил правило Константинопольского Двукратного Собора, которое осуждает телесные наказания», — сообщили в URA.Ru.
Церковный суд Казанской епархии принял решение извергнуть священника Беляева из сана после его прибытия из Харьковской области в феврале текущего года. После этого священник записал видеообращение, на котором он стоит на фоне флага ЧВК «Вагнер». В этом видео мужчина обвинил церковное руководство региона в противодействии специальной военной операции и призвал не мешать ему оказывать поддержку русским воинам.
Ранее патриарх Кирилл лишил сана бывшего ректора Российского православного университета и бывшего наместника Высоко-Петровского ставропигиального монастыря в Москве игумена Петра. Причиной стало нарушение им 25-го правила Святых Апостолов.
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Мира Полтева