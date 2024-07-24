В столичном регионе ликвидировали более 120 опасных проходов к ж/д путям

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Более 120 стихийных проходов к железнодорожным путям ликвидировали на территории Москвы и Московской области за первые шесть месяцев текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья со ссылкой на МЖД.
«С января по июнь было ликвидировано 125 несанкционированных проходов к железнодорожным путям, в том числе по 23 проходам работа была проведена совместно с местными органами самоуправления», — говорится в сообщении.Отмечается также, что железнодорожники отремонтировали около 1,2 км повреждённых ограждений, установленных для пресечения использования «опасных троп» и препятствующих выходу в зону проезда ж/д транспорта. Кроме того, было дополнительно установлено 700 метров ограждения на Савёловском, Белорусском и Киевском направлениях.
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