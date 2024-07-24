Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В РФ начался приём заявлений на отсрочку от армии для IT-специалистов

В РФ начался приём заявлений на отсрочку от армии для IT-специалистов

24 июля 2024, 12:34
Фото: istockphoto / chamel

Фото: istockphoto / chamel

Министерство цифрового развития Российской Федерации объявило о начале приёма заявлений на предоставление отсрочки от срочной службы для IT-специалистов. Срок подачи заявлений истекает 6 августа,
Как сообщается в Telegram-канале Минцифры, IT-специалисты могут подать заявление на отсрочку от службы в армии в осенний призыв через портал госуслуг.

«Для получения отсрочки IT-компания должна проверить и подтвердить данные о своих сотрудниках в личном кабинете на портале госуслуг и направить их в Минцифры до 11 августа. Компания также может самостоятельно внести своих сотрудников в списки на отсрочку», — говорится в сообщении.



Чтобы получить отсрочку, IT-специалист должен соответствовать следующим критериям: быть гражданином Российской Федерации; иметь возраст от 18 до 30 лет; работать по трудовому договору в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва, а также компания должна быть аккредитована до 11 августа.

Требование к стажу не распространяется на тех, кто устроился на работу в течение года после окончания университета.

Минцифры передаст информацию о заявлениях в Минобороны до 31 августа. Решение о предоставлении отсрочки будет принято комиссией с 1 октября по 31 декабря.

Читайте также:

Госдума разрешила не взыскивать за долги единственное ипотечное жильё банкрота

Росстат: В России не осталось семей, нуждающихся в деньгах на питание

МВД оценило идею создания электросамокатной полиции
#госдума
#призыв
#долги
#данные
#возраст
#портал
#компании
#специалисты
#it
#заявление
#telegram
#минцифры
#минобороны
Расписание на Белорусском и Савёловском направлениях МЖД изменится 27-29 июля
24 июля 2024, 13:53

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения нескольких пригородных поездов, курсирующих на Белорусском и Савёловском направлениях, изменится 27-29 июля, изменения коснутся также электричек МЦД-1 и расписания аэроэкспрессов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Изменения связаны с работами на станции Лобня. Они будут проводиться с 2:30 27 июля до 2:30 29 июля. В это время на станции демонтируют несколько стрелочных переводов и участков путей и уложат новые пути», — говорится в сообщении.
Кроме того, с 2:30 до 14:30 27 июля на станции проведут обновление цифровой системы управления движением.

Из-за этого на время работ в расписание электричек будут внесены существенные изменения: у некоторых составов изменится время отправления и прибытия, а также число остановок на маршруте. Ряд поездов отменят.

Актуальное расписание пассажиры смогут посмотреть на станциях и вокзалах, а также на сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Читайте также:

В столичном регионе ликвидировали более 120 опасных проходов к ж/д путям

В Подмосковье на 60 переходах через пути нанесли предупреждающие надписи

Названы самые необычные вещи, забытые за полгода в подмосковных поездах
#электрички
#расписание
#график
#белорусское направление
#савёловское направление
#мцд-1
#аэроэкспрессы
#мжд
#минтранс мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Испании не пустили фрегат «Штандарт» в порты
24 июля 2024, 13:49

Фото: istockphoto / Bborriss

Власти Испании отказались пускать в свои порты исторический фрегат «Штандарт», на котором находится российская команда. Об этом сообщил капитан корабля Владимир Мартусь в интервью РБК.
Фрегат «Штандарт» пересёк Бискайский залив и сейчас находится в территориальных водах Испании. В испанском городе Виго команда планировала принять участие в фестивале Iacobus Maris Route. Однако теперь эта возможность под вопросом.

«На борту «Штандарта» находятся 15 человек из семи стран. Среди них есть подростки — 13, 14 и 18 лет. По словам капитана, после четырёх дней перехода на корабле осталось мало еды и воды. Возможно, запасов хватит ещё на три или четыре дня. Сейчас команда не знает, что делать дальше», — говорится в материале.

Ранее власти Франции также отказались пускать «Штандарт» в свои порты. По словам главы ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жана-Поля Элькана, на борту корабля почти закончилась вода.

Проукраинские активисты просят запретить заход, стоянку и остановку корабля «Штандарт» в порту и на побережье Испании. Весной 2022 года из-за санкций порты ЕС запретили заход судов под российским флагом. Сейчас «Штандарт» ходит под флагом Островов Кука, но Россию это не смущает.

Читайте также:

Госдума разрешила не взыскивать за долги единственное ипотечное жильё банкрота

В Йеллоустоуне произошло мощнейшее извержение – видео

Мосгорсуд отменил приговор объявленному в розыск режиссёру Вырыпаеву
#вода
#приговор
#госдума
#подростки
#розыск
#долги
#человек
#активисты
#ес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные старосты-иноагенты должны будут сложить полномочия
24 июля 2024, 13:43

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Если староста сельского населённого пункта Подмосковья получит статус иностранного агента, его полномочия будут досрочно прекращены. Соответствующие изменения в законодательство внесла в ходе 90-го заседания Мособлдума.
«Мы приводим наше региональное законодательство в соответствие с нормами федерального», – рассказал председатель Комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Владимир Барсуков.
Ранее Мособлдумой также были внесены изменения в законодательство, в соответствии с которыми иноагенты не могут принимать участие в выборах в Московской области.

Все эти меры направлены на то, чтобы не допустить иностранного влияния. Это же и относится к старостам. Они должны отвечать за интересы наших жителей, а не других государств, добавил Барсуков.

Читайте также:

Подмосковные семьи с двумя и более детьми получат новую налоговую выплату

В Московской области с начала года выдали 17 тыс. кредитов по семейной ипотеке

Мособлдума поддержит законопроект о штрафах для самокатчиков
#мособлдума
#депутаты
#законопроект
#иностранный агент
#старосты
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЕГЭ на 100 баллов сдали около 800 подмосковных школьников
24 июля 2024, 13:32

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Итоги сдачи единого госэкзамена подвели в Московской области, на 100 баллов ЕГЭ сдали 783 подмосковных выпускника, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
«Количество стобалльников по сравнению с прошлым годом выросло почти на 30%. Наибольшее число выпускников со 100 баллами у нас по русскому языку – 209 человек. Также отличные результаты по математике – 122 стобалльника: втрое больше, чем год назад», — говорится в сообщении.
Стобалльников также стало больше среди сдавших ЕГЭ по физике, химии, английскому языку и истории.

В министерстве также отметили, что по сто баллов по двум предметам набрали в этом году 66 выпускников подмосковных школ, а по 300 баллов получили четыре человека.

Двух и более стобалльников в этом году подготовили 103 учителя, все они получат по 150 тысяч рублей.

Читайте также:

В Рособрнадзоре рассказали о результатах пересдачи ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев предложил реформу школьных экзаменов

Подмосковье заняло второе место в России по результатам ЕГЭ
#егэ
#минобразования мо
#выпускники
#экзамены
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вреден ли растворимый кофе: Врач назвала неожиданные свойства напитка
Диетолог Павлюк: растворимый кофе по полезности равен натуральному
24 июля 2024, 13:29

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

24 июля — день рождения растворимого кофе. Вокруг этого, любимого многими, напитка ходит очень много слухов. Кто-то считает, что кофе опасен и провоцирует неприятные симптомы, которые вскоре перетекают в серьезные забоелвания, а кто-то пьет каждый день и радуется каждому глотку.
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» сообщила, что при выборе растворимого кофе всегда важно смотреть на его вид.

«В растворимом кофе будет меньше полезных веществ, чем в натуральном, только что сваренном, однако надо смотреть на вид. Бывает сублимированный и гранулированный растворимый кофе. В сублимированном сохраняется чуть больше всего полезного, он считается получше и приравнивается по полезным свойствам к натуральному», — сказала эксперт.

Она отметила, что в исследованиях, посвященных кофейному напитку, нет разделений на натуральный и растворимый, что позволяет нам приравнивать их друг к другу.

«Когда мы говорим про исследования кофе, там в основном пишут про пользу: продлевает жизнь, полезен для снижения онкозаболеваний, аритмии, сердечно-сосудистых заболеваний, полезен для печени, потому что у него есть желчегонное действие. И в исследованиях не указывается, какой кофе человек использовал: растворимый или свежеприготовленный, то есть в принципе можно считать, что сублимированный кофе обладает всеми полезными свойствами. Но все равно стоит учитывать, что практически все растворимое чуть хуже, потому что теряет некоторые антиоксиданты», — объяснила врач.

По словам Натальи Павлюк, у каждого человека индивидуальная реакция на кофе, которую непременно стоит учитывать.

«Считается, что кофе натощак хуже для углеводного обмена в плане выработки инсулина. У людей с язвой желудка, безусловно, кофе провоцирует изжогу. Есть люди, у которых аллергия на кофе, генетическая непереносимость кофе, поднимается давление. Изжога, давление, аллергия, повышение тревожности, зависимость – все это имеет место быть, но индивидуально», — поделилась специалист.

Читайте также:

«Рано или поздно будет у всех»: Эндокринолог назвала фактор риска для заболевания диабетом

Врач предупредил о разрушительных последствиях употребления алкоголя перед сном

Диетолог Журавлева заявила об опасности майонезных салатов в жару
#жизнь
#врач
#аллергия
#диетолог
#кофе
#человек
#заболевания
#люди
#напитки
#врачи
#диета
#болезни
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Патриарх Кирилл лишил священника Беляева сана из-за ЧВК «Вагнер»
24 июля 2024, 13:27

Фото: istockphoto / SeventyFour

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана иерея Виталия Беляева, известного своими поездками в зону специальной военной операции и записавшего видео, на фоне которого присутствовали мужчины с флагом ЧВК «Вагнер».
«Беляев был лишён сана из-за нарушения 17, 25 и 27 правил Святых Апостолов. Эти правила запрещают повторный брак, блуд, воровство и избиение людей. Также он нарушил правило Константинопольского Двукратного Собора, которое осуждает телесные наказания», — сообщили в URA.Ru.

Церковный суд Казанской епархии принял решение извергнуть священника Беляева из сана после его прибытия из Харьковской области в феврале текущего года. После этого священник записал видеообращение, на котором он стоит на фоне флага ЧВК «Вагнер». В этом видео мужчина обвинил церковное руководство региона в противодействии специальной военной операции и призвал не мешать ему оказывать поддержку русским воинам.

Ранее патриарх Кирилл лишил сана бывшего ректора Российского православного университета и бывшего наместника Высоко-Петровского ставропигиального монастыря в Москве игумена Петра. Причиной стало нарушение им 25-го правила Святых Апостолов.

Читайте также:

В столичном регионе ликвидировали более 120 опасных проходов к ж/д путям

В РФ начался приём заявлений на отсрочку от армии для IT-специалистов

Экс-замглавы МО Иванов назвал получение взятки «гражданско-правовыми отношениями»
#суд
#видео
#священник
#брак
#нарушение
#правила
#мужчина
#нарушения
#операции
#патриарх кирилл
#вагнер
#чвк
#избиение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президент Путин утвердил список поручений по итогам проведения ПМЭФ
24 июля 2024, 13:06

Фото: сайт Кремля

Путин утвердил перечень поручений по итогам ПМЭФ, в том числе по семейной ипотеке, сообщили на официальном сайте Кремля.
По итогам форума будут установлены особые условия предоставления ипотечных кредитов для семей с детьми в рамках льготной ипотечной программы.

«Новые условия позволят семьям с двумя и более детьми, где как минимум двое детей не достигли 18 лет, получить кредит по сниженной ставке — не более 6% годовых на весь срок кредитования.Также будут созданы условия для строительства индивидуальных жилых домов независимо от региона», — сообщается в письме.

Кроме того, планируется внести изменения в налоговое законодательство.

«Предлагается разрешить применение инвестиционного налогового вычета для компаний, которые входят в одну группу. Инвестиционный налоговый вычет будет предоставляться в виде права налогоплательщиков уменьшать налог на прибыль организаций, который зачисляется в федеральный бюджет. Будут определены порядок и условия применения этого вычета», — говорится в публикации.

Читайте также:

В РФ начался приём заявлений на отсрочку от армии для IT-специалистов

Исполняющим обязанности гендиректора Мострансавто назначен Дмитрий Минченко

Росстат: В России не осталось семей, нуждающихся в деньгах на питание
#изменения
#права
#бюджет
#кредит
#налоговый вычет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В столичном регионе ликвидировали более 120 опасных проходов к ж/д путям
24 июля 2024, 12:49

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 120 стихийных проходов к железнодорожным путям ликвидировали на территории Москвы и Московской области за первые шесть месяцев текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья со ссылкой на МЖД.
«С января по июнь было ликвидировано 125 несанкционированных проходов к железнодорожным путям, в том числе по 23 проходам работа была проведена совместно с местными органами самоуправления», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что железнодорожники отремонтировали около 1,2 км повреждённых ограждений, установленных для пресечения использования «опасных троп» и препятствующих выходу в зону проезда ж/д транспорта. Кроме того, было дополнительно установлено 700 метров ограждения на Савёловском, Белорусском и Киевском направлениях.

Читайте также:

В Подмосковье восстановили ограждения на 11 участках дорог

Исполняющим обязанности гендиректора Мострансавто назначен Дмитрий Минченко

В Подмосковье за неделю эвакуировали 3,3 тыс. неправильно припаркованных машин
#железная дорога
#мжд
#минтранс мо
#безопасность
#московская область
#подмосковье
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В посёлке Успенском открыли обновлённый сквер «Яблоневый сад»
24 июля 2024, 12:49

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серебряные Пруды

В посёлке Успенском торжественно открыли сквер «Яблоневый сад», благоустроенный по нацпроекту «Жильё и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серебряные Пруды.
На мероприятие собрались местные жители и гости из других населенных пунктов муниципалитета. Глава округа Олег Павлихин поздравил присутствующих и дал отмашку запустить фонтан. Это и ознаменовало официальное открытие новой зоны отдыха.
«Реализация проекта стала возможна благодаря губернатору Московской области Андрею Воробьёву. Все началось в прошлом году, когда население выбрало этот проект, а губернатор поддержал инициативу населения и выделил финансы. Новое современное пространство оборудовали скамейками, навесами, игровыми зонами для детей, установили качели», – отметил Павлихин.
Он добавил, что в сквере появились спортивные снаряды для воркаута, теннисные столы, площадка для пляжного волейбола. Обновлены хоккейная коробка и кабинки для зрителей. Местом притяжения детворы стал фонтан.

Проведена большая работа по озеленению. Взамен неликвидных деревьев высажены новые – более 100 плодовых саженцев. При этом сохранён исторически сложившийся рисунок – шахматка.

В 2023 году эта территория стала победителем Всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Читайте также:

В Серебряных Прудах после реконструкции откроют парк «Фруктовый сад»

В Серебряных Прудах построят новый водозаборный узел

Водителям двухколёсного транспорта в Серебряных Прудах напомнят о ПДД
#серебряные пруды
#скверы
#благоустройство
#олег павлихин
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф