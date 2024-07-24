В РФ начался приём заявлений на отсрочку от армии для IT-специалистов

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Министерство цифрового развития Российской Федерации объявило о начале приёма заявлений на предоставление отсрочки от срочной службы для IT-специалистов. Срок подачи заявлений истекает 6 августа,
Как сообщается в Telegram-канале Минцифры, IT-специалисты могут подать заявление на отсрочку от службы в армии в осенний призыв через портал госуслуг.
Чтобы получить отсрочку, IT-специалист должен соответствовать следующим критериям: быть гражданином Российской Федерации; иметь возраст от 18 до 30 лет; работать по трудовому договору в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва, а также компания должна быть аккредитована до 11 августа.
Требование к стажу не распространяется на тех, кто устроился на работу в течение года после окончания университета.
Минцифры передаст информацию о заявлениях в Минобороны до 31 августа. Решение о предоставлении отсрочки будет принято комиссией с 1 октября по 31 декабря.
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«Для получения отсрочки IT-компания должна проверить и подтвердить данные о своих сотрудниках в личном кабинете на портале госуслуг и направить их в Минцифры до 11 августа. Компания также может самостоятельно внести своих сотрудников в списки на отсрочку», — говорится в сообщении.
Чтобы получить отсрочку, IT-специалист должен соответствовать следующим критериям: быть гражданином Российской Федерации; иметь возраст от 18 до 30 лет; работать по трудовому договору в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва, а также компания должна быть аккредитована до 11 августа.
Требование к стажу не распространяется на тех, кто устроился на работу в течение года после окончания университета.
Минцифры передаст информацию о заявлениях в Минобороны до 31 августа. Решение о предоставлении отсрочки будет принято комиссией с 1 октября по 31 декабря.
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Мира Полтева