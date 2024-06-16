Патриарх Кирилл отказался от проповеди из-за проблем с голосом

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не произнес традиционную проповедь после воскресного богослужения в храме Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА Новости.
«Сегодня Господь ограничил мой голос к концу службы, поэтому я не смогу произнести проповедь, как обычно. Надеюсь на ваше понимание и прошу молиться за меня», — пояснил патриарх.Во время литургии патриарх поздравил православных верующих с Днем памяти святых отцов I Вселенского Собора и возвел в сан епископа Феодосия, который будет служить в Алатырской епархии в Чувашии.
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