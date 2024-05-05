Владимир Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками

Фото: Александр Казаков/РИА Новости
Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл преподнесли друг другу пасхальные подарки, передает РИА Новости.
Президент России прибыл в Храм Христа Спасителя в полночь на пасхальное богослужение.
Ранее тысячи людей собрались в Храме Христа Спасителя в Москве на пасхальное богослужение, крестный ход во главе с патриархом Кириллом, пасхальную заутреню и Божественную литургию.
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Александр Климов