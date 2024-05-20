В Одинцове Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл литургию

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл литургию в Георгиевском соборе в Одинцово. Об этом сообщила пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.
Литургия состоялась 19 мая в Георгиевском соборе. На богослужении присутствовал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
Также богослужение транслировалась в прямом эфире телеканалов «Союз» и «Спас», гже все желающие могли онлайн побывать на литургии.
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«Поблагодарил Святейшего Владыку от всех прихожан и от себя лично за особое внимание и попечение, которые он оказывает нашему Одинцовскому округу. Это уже не первое Патриаршее богослужение в Георгиевском соборе. Но это всегда для нас огромное, исключительное событие. Тем более сегодня, в период светлых сорока дней, когда Церковь продолжает праздновать и славить Пасху Христову», — поделился глава Одинцовского округа Андрей Иванов.
Также богослужение транслировалась в прямом эфире телеканалов «Союз» и «Спас», гже все желающие могли онлайн побывать на литургии.
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Мира Полтева