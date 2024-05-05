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Патриарх Кирилл помолился о защите «священных пределов» России

05 мая 2024, 04:25
Фото: iStock/AlexeyBorodin

Фото: iStock/AlexeyBorodin

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл помолился о защите «священных границ» России на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве. Как отметил патриарх Русской православной церкви, Российская Федерация переживает «судьбоносные испытания», передает информационное агентство ТАСС.
«Мы молимся сегодня особенно о стране нашей российской, которая проходит через непростые, может быть, в каком-то смысле судьбоносные испытания. Мы просим Господа, чтобы защитил он священные пределы нашей земли», – заявил он во время проповеди.

Ранее президент России Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл преподнесли друг другу пасхальные подарки. Российский глава прибыл в Храм Христа Спасителя в полночь на пасхальное богослужение.



Патриарх проводит торжественную церемонию в Храме Христа Спасителя в Москве. На ней присутствуют президент Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.

В собор также был доставлен Благодатный огонь, привезенный из Иерусалима в Россию.

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В Совете Федерации сообщили об оттоке иностранных наемников из рядов ВСУ
Сенатор Костюкевич: в рядах ВСУ фиксируется отток иностранных наемников
05 мая 2024, 03:53

Фото: iStock/breakermaximus

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) наблюдается отток иностранных наемников. На это в интервью РИА Новости обратил внимание сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
Он отметил, что основной приток наемников идет из Польши, Канады и США. Однако сейчас иностранцы возвращаются на родину. По словам сенатора, причиной этого являются большие потери украинских солдат и бессмысленные приказы командиров ВСУ.

Собеседник добавил, что наемники «чувствуют, что проигрыш Украины не за горами».

«Они проиграют, потому невозможно долго сохранять мотивацию солдат, которые кладут жизни на алтарь чужих капиталов и панических атак, связанных с образом сильной России», – заявил он.

В марте Министерство обороны России сообщило, что с 24 февраля 2022 года на Украину прибыло 13 387 иностранных наемников. В ходе спецопераций 5 962 из них были ликвидированы; в апреле российские войска атаковали подразделение иностранных наемников в зоне проведения специальной военной операции.

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#херсонская область
#всу
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Погибшего в зоне СВО офицера представили к званию Героя России
Погибшего в зоне СВО офицера представили к званию Героя России – Меликов
05 мая 2024, 01:59

Фото: iStock/fortton

Старшего лейтенанта Михаила Васильева, погибшего в зоне проведения специальной военной операции (СВО), представили к званию Героя России, сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
По его словам, в день гибели Васильев спас 13 солдат.

Васильев окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище. Служил в 177-м отдельном полку морской пехоты Каспийской флотилии, был командиром десантно-штурмовой роты.

За время службы и участия в СВО Васильев был награжден тремя орденами Мужества, медалями ордена «За отвагу» и «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее Меликов объявил, что бригадному генералу Фархаду Худайнатову, участвовавшему в спецоперации, посмертно присвоено звание Героя России. По словам главы региона, Худайнатов стал 11-м дагестанцем, удостоенным звания Героя России с начала СВО.

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#солдаты
#сво
#дагестан
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Владимир Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками
05 мая 2024, 01:45

Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл преподнесли друг другу пасхальные подарки, передает РИА Новости.
Президент России прибыл в Храм Христа Спасителя в полночь на пасхальное богослужение.

Ранее тысячи людей собрались в Храме Христа Спасителя в Москве на пасхальное богослужение, крестный ход во главе с патриархом Кириллом, пасхальную заутреню и Божественную литургию.

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#пасха
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#праздник
#москва
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РПЦ в Пасху молится о прочном и справедливом мире – Патриарх Кирилл
05 мая 2024, 01:14

Фото: iStock/AlexeyBorodin

Русская православная церковь (РПЦ) молится на Пасху о прочном и справедливом мире, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем праздничном телеобращении. Слова патриарха приводит информационное агентство ТАСС.
«Ныне церковь молитвенно обращается к воскресшему Господу и просит его о даровании победы света над тьмою и правды над ложью, о преодолении греховных разделений и вражды, о воцарении прочного и справедливого мира», – заявил предстоятель РПЦ.

По словам Патриарха, Церковь активно поддерживает тех, кто «находится на передовых рубежах защиты Отечества и традиционных христианских ценностей, кто потерял родных и близких или получил ранения».

Патриарх проводит торжественную церемонию в Храме Христа Спасителя в Москве. На ней присутствуют президент Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.

В собор также был доставлен Благодатный огонь, привезенный из Иерусалима в Россию.

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#праздник
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В храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение
05 мая 2024, 00:35

Фото: iStock/dimid_86

В храме Христа Спасителя в Москве началось ночное пасхальное богослужение, передает РИА Новости.
Отмечается, что за ним последуют крестный ход во главе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, пасхальная заутреня и Божественная литургия.

В настоящий момент на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя собрались тысячи людей.

Ранее сообщалось, что самолет с Благодатным огнем приземлился в московском аэропорту «Внуково-3». Делегация Фонда Андрея Первозванного доставила святыню на пасхальное патриаршее богослужение в храм Христа Спасителя.

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#христиане
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#праздник
#москва
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В Москву из Иерусалима прибыл борт с Благодатным огнем
04 мая 2024, 23:45

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Благодатный огонь доставлен из Иерусалима в Москву, сообщили представители Фонда Андрея Первозванного, передает РИА Новости.
Отмечается, что самолет, доставивший святыню в Москву, приземлился в столичном аэропорту Внуково-3.

В Великую субботу, 4 мая, Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Патриарх Иерусалимский Феофил III, помолившись о схождении огня, вышел из кувуклии и начал раздавать Благодатный огонь людям в храме.

Схождение Благодатного огня происходит в канун Пасхи, которая в этом году отмечается 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, построенном над пространством распятия, погребения и воскресения Иисуса Христа.

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#пасха
#православие
#христиане
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#москва
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В США активисты пытались сорвать акцию в память о ветеранах Второй мировой войны
04 мая 2024, 23:14

Фото: iStock/Ekaterina Senyutina

В Нью-Йорке активисты попытались сорвать шествие в память о ветеранах Великой Отечественной и Второй мировой войн, передает информационное агентство ТАСС.
Отмечается, что группа людей, выкрикивая антироссийские лозунги, попыталась заблокировать колонну участников марша. Затем провокаторы безуспешно предприняли попытку перекрыть дорогу, ведущую к памятнику воинам-мученикам.

Шествие проходит по Бруклинскому мосту, где собравшихся сопровождает полиция. По данным агентства, участники акции не поддались на провокации.

Ранее, в прошлом году, провокаторы пытались помешать началу акции «Бессмертный полк», скандируя антироссийские лозунги и демонстрируя украинскую символику. Их действия были пресечены сотрудниками полиции.

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#шествие
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Умерла актриса Галина Давыдова, снявшаяся в сериалах «Солдаты» и «Час Волкова»
04 мая 2024, 21:11

Фото: istockphoto/jorgeantonio

На официальном сайте ГИТИСа сообщается о кончине заслуженной артистки России, доцента кафедры вокального искусства Галины Давыдовой, которая известна своими ролями в сериалах «Солдаты» и «Час Волкова». Ей было 48 лет.
«Ушла из жизни заслуженная артистка РФ, доцент кафедры вокального искусства, кандидат педагогических наук Галина Евгеньевна Давыдова», — говорится в сообщении.
Причина смерти не уточняется. Галина Давыдова, родившаяся в 1975 году, также была лауреатом международного конкурса во Франции.

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#рф
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В КБР три человека попали в больницу при взрыве автомобиля на газовой заправке
04 мая 2024, 20:51

Фото: iStock/Jacob_Wackerhausen

Три человека были госпитализированы в результате взрыва автомобиля на газовой заправке в Урванском районе Кабардино-Балкарии, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
«Сегодня днем на газозаправочной станции в селе Урвань произошел взрыв в автомобиле ВАЗ-2109. Три человека, находившиеся в машине, были доставлены в больницу для осмотра», — передал собеседник агентства.
По его словам, предполагаемой причиной инцидента могла стать неисправность газового оборудования, установленного в автомобиле.

В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что все трое пострадавших были доставлены в республиканскую клиническую больницу в Нальчике. Двое из них получили легкие травмы, один человек находится в тяжелом состоянии в реанимации.

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