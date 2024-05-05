Патриарх Кирилл помолился о защите «священных пределов» России

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл помолился о защите «священных границ» России на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве. Как отметил патриарх Русской православной церкви, Российская Федерация переживает «судьбоносные испытания», передает информационное агентство ТАСС.
«Мы молимся сегодня особенно о стране нашей российской, которая проходит через непростые, может быть, в каком-то смысле судьбоносные испытания. Мы просим Господа, чтобы защитил он священные пределы нашей земли», – заявил он во время проповеди.
Ранее президент России Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл преподнесли друг другу пасхальные подарки. Российский глава прибыл в Храм Христа Спасителя в полночь на пасхальное богослужение.
Патриарх проводит торжественную церемонию в Храме Христа Спасителя в Москве. На ней присутствуют президент Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.
В собор также был доставлен Благодатный огонь, привезенный из Иерусалима в Россию.
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Александр Климов