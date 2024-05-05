В храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение

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В храме Христа Спасителя в Москве началось ночное пасхальное богослужение, передает РИА Новости.
Отмечается, что за ним последуют крестный ход во главе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, пасхальная заутреня и Божественная литургия.
В настоящий момент на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя собрались тысячи людей.
Ранее сообщалось, что самолет с Благодатным огнем приземлился в московском аэропорту «Внуково-3». Делегация Фонда Андрея Первозванного доставила святыню на пасхальное патриаршее богослужение в храм Христа Спасителя.
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В настоящий момент на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя собрались тысячи людей.
Ранее сообщалось, что самолет с Благодатным огнем приземлился в московском аэропорту «Внуково-3». Делегация Фонда Андрея Первозванного доставила святыню на пасхальное патриаршее богослужение в храм Христа Спасителя.
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Александр Климов