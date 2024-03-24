Патриарх Кирилл помолился об упокоении погибших при теракте в «Крокусе»

Фото: сайт Кремля
Патриарх Кирилл во время литургии помолился об упокоении погибших при теракте в «Крокусе». Об этом сообщает RT.
Отметим, что молитвы об упокоении погибших в теракте и о здравии пострадавших также возносятся в других церквях и монастырях.
В день теракта, 22 марта, патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших в результате жуткой трагедии. Предстоятель РПЦ сообщил, что совершённое преступление поражает жестокостью.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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В день теракта, 22 марта, патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших в результате жуткой трагедии. Предстоятель РПЦ сообщил, что совершённое преступление поражает жестокостью.
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Екатерина Коршунова