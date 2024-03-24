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Патриарх Кирилл помолился об упокоении погибших при теракте в «Крокусе»

24 марта 2024, 14:40
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Патриарх Кирилл во время литургии помолился об упокоении погибших при теракте в «Крокусе». Об этом сообщает RT.
Отметим, что молитвы об упокоении погибших в теракте и о здравии пострадавших также возносятся в других церквях и монастырях.

В день теракта, 22 марта, патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших в результате жуткой трагедии. Предстоятель РПЦ сообщил, что совершённое преступление поражает жестокостью.


Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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В России объявили об акции «Свеча памяти»
Росмолодежь инициировала проведение всероссийской акции «Свеча памяти»
25 марта 2024, 02:10

Фото: iStock/Boris Ipatov

Росмолодежь объявила акцию «Свеча памяти», посвященную жертвам теракта в «Крокус Сити Холле», говорится в Telegram-канале Федерального агентства по делам молодежи.
Отмечается, что в рамках акции дети, молодежь и взрослые соберутся у памятников и стихийных мемориалов, чтобы почтить память жертв трагедии.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По последним официальным данным, при теракте погибли 137 человек. Однако уточняется, что это число может быть не окончательным. Пострадавшими числятся 180 человек.

В настоящее время спасатели МЧС России продолжают поисковые работы в здании концертного зала. Из-под завалов извлекают тела жертв этой страшной трагедии.

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#молодёжь
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#теракт
#крокус сити холл
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Озвучена сумма гонорара за теракт в «Крокус Сити Холле»
«Известия»: Террористы раскрыли сумму гонорара за атаку на «Крокус Сити Холл»
25 марта 2024, 01:54

Фото: iStock/ArtemSam

Участники нападения на «Крокус Сити Холл» в Красногорске должны были получить вознаграждение в размере 500 000 рублей на всех, а не на каждого по отдельности, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.
Половина суммы, 250 000 рублей, была переведена на банковскую карту задержанных. Ранее один из подозреваемых в терроризме, Шамсиддин Фаридуни, заявил на допросе, что нападавшим обещали заплатить 500 000 рублей, но его слова были неправильно поняты, и предполагалось, что эту сумму получит каждый исполнитель теракта.

Собеседник также раскрыл информацию о подготовке терактов. По его словам, двое обвиняемых получали инструкции, находясь в Турции, а двое других были задействованы уже на территории России.

Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу до 22 мая 2024 года четырех обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» – Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами Муродали, Шамсиддина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По последним официальным данным, при теракте погибли 137 человек. Однако уточняется, что это число может быть не окончательным. Пострадавшими числятся 180 человек.

В настоящее время спасатели МЧС России продолжают поисковые работы в здании концертного зала. Из-под завалов извлекают тела жертв этой страшной трагедии.

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#деньги
#теракт
#крокус сити холл
#суд
#обвинение
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Суд арестовал четвертого фигуранта по делу о теракте в Красногорске
Басманный суд арестовал четвертого обвиняемого в теракте в «Крокусе» Файзова
25 марта 2024, 01:19

Фото:iStock/Semen Salivanchuk

Басманный суд Москвы арестовал четвертого обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобира Файзова до 22 мая 2924 года, передает корреспондент ТАСС.
19-летнего Файзова доставили в суд на коляске и в медицинском халате. Решение о мере пресечения было принято в закрытом режиме

Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу до 22 мая 2024 года трех обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» – Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами Муродали и Шамсиддина Фаридуни.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По последним официальным данным, при теракте погибли 137 человек. Однако уточняется, что это число может быть не окончательным. Пострадавшими числятся 180 человек.

В настоящее время спасатели МЧС России продолжают поисковые работы в здании концертного зала. Из-под завалов извлекают тела жертв этой страшной трагедии.

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#теракт
#крокус сити холл
#суд
#приговор
#обвинение
#красногорск
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Суд арестовал третьего обвиняемого по делу теракта в «Крокусе»
Басманный суд арестовал третьего фигуранта дела о теракте в «Крокусе» до 22 мя
25 марта 2024, 00:56

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

Басманный суд арестовал до 22 мая третьего обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Шамсидина Фаридуни, передает корреспондент информационного агентства ТАСС с места событий.
Отмечается, что Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении Фаридуни Шамсидина, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 22 мая 2024 года.

Ранее аналогичные меры пресечения были избраны в отношении Далерджона Мирзоева и Рачабализода Муродали.

До этого двум фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле» предъявили обвинения в терроризме, обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы.

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#суд
#обвинение
#теракт
#приговор
#красногорск
#крокус сити холл
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Второй обвиняемый по делу теракта в «Крокусе» полностью признал вину
Второй фигурант дела о теракте в «Крокусе» Муродали признал свою вину в суде
25 марта 2024, 00:39

Фото: iStock/Elena Horrmann

Второй обвиняемый по уголовному делу о теракте в ТЦ «Крокус Сити Холл» Рачабализод Саидакрами Муродали признал свою вину в Басманном суде в ночь на 25 марта, передает информационное агентство ТАСС.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал Муродали как второго подозреваемого по делу о теракте в Красногорске до 22 мая 2024 года.

До этого до аналогичной даты был арестован Далерджон Мирзоев.

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#суд
#приговор
#обвинение
#теракт
#крокус сити холл
#красногорск
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Суд арестовал второго фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Басманный суд арестовал второго фигуранта дела о теракте в «Крокусе» до 22 мая
25 марта 2024, 00:03

Фото: iStock/Diy13

Басманный суд Москвы заключил под стражу до 22 мая 2024 года второго фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Рачабализода Муродали, сообщает информационное агентство ТАСС.
Обвиняемый будет находиться под стражей 1 месяц 28 суток.

Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу Далерджона Мирзоева, так же обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», до 22 мая 2024 года, то есть на 1 месяц и 28 суток.

Обвиняемым грозит пожизненное заключение. Вечером 24 марта фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле» явились в суд для избрания меры пресечения.

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#теракт
#суд
#крокус сити холл
#приговор
#обвинение
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Спасший десятки людей школьник принял участие в акции «Журавли» в память о жертвах теракта
Спасший десятки людей школьник принял участие в акции «Журавли»
24 марта 2024, 23:47

Фото: пресс-служба Московской области/Сергей Хакимов

Школьник из Красногорска, спасший около 100 человек во время теракта в «Крокус Сити Холле», Ислам Халилов принял участие в памятном мероприятии о жертвах трагедии.
Он рассказал, что действовал «на реакции, по инструкции».

«Понимал, что если буду стоять в шоковом состоянии, то могу потерять свою жизнь и жизни сотен людей», – сказал мальчик.

Ислам вспомнил, что в тот вечер в «Крокусе» он больше всего боялся, что террористы забросают гранатами людей, которых он выводил на улицу. По словам учащегося школы, когда его родители узнали о случившемся, они сначала были шокированы тем, что пришлось пережить их сыну. Затем они похвалили сына за проявленное хладнокровие и правильные и действия.

Ранее участие в акции о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» приняли видеоблогер Влад А4, рэпер Navai, певцы Тимати и Люся Чеботина, а также музыканты группы «Пикник».

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Тимати и Чеботина приняли участие в акции «Журавли» в память о жертвах теракта
#крокус сити холл
#теракт
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#акции
#соболезнования
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Суд арестовал обвиняемого по делу теракта в «Крокусе»
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Далерджон Мирзоев арестован до 22 мая
24 марта 2024, 23:25

Фото: iStock/BrianAJackson

Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева до 22 мая, сообщает РИА Новости.
​Отмечается, что обвиняемый признал вину в полном объеме.

Ранее двум фигурантам дела о терроризме в «Крокусе» были предъявлены обвинения. Им грозит пожизненное заключение. Обвиняемые предстали перед судом вечером 24 марта для избрания меры пресечения.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По последним официальным данным, при теракте погибли 137 человек. Однако уточняется, что это число может быть не окончательным. Пострадавшими числятся 180 человек.

В настоящее время спасатели МЧС России продолжают поисковые работы в здании концертного зала. Из-под завалов извлекают тела жертв этой страшной трагедии.

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#суд
#приговор
#обвинение
#теракт
#крокус сити холл
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Подмосковные педиатры осмотрели почти 330 детей из Белгорода
24 марта 2024, 21:18

Фото: пресс-служба Московской области

Подмосковные врачи осмотрели прибывших из Белгородской области детей. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе правительства Московской области.
В пунктах временного размещения в Пушкино, Коломне, Клину и Волоколамске подмосковные врачи-педиатры осмотрели почти 330 детей. Основной задачей было выявление детей из групп риска, которые нуждаются в консультациях узкопрофильных специалистов.
Фото: пресс-служба Московской области

Всем нуждающимся в помощи детям будет оказано необходимое лечение, а также будут проведены консультации.

По итогам осмотров троих ребят направили на стационарное лечение.

В воскресенье, 24 марта, группа детей и их родителей прибыли из обстреливаемой Белгородской области в Подмосковье. Их разместили на базах детских оздоровительных лагерей.

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#подмосковье
#белгородская область
#дети
#врачи
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