Патриарх Кирилл поздравил Владимира Путина с Днём Крещения Руси

Фото: сайт Кремля
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с Днем Крещения Руси и тезоименитством. Владыка отметил, что в настоящее время власть и церковь вместе укрепляют традиционные ценности в российском обществе.
В поздравлении, опубликованном на сайте Московского патриархата Русской православной церкви, о\патриарх написал, что ему отрадно видеть, как духовные и светские власти разделяют ответственность за благополучие народа и страны, укрепляют духовно-нравственные ценности и вместе служат патриотическому воспитанию молодого поколения.
Глава РПЦ также отметил личный вклад президента России в развитие плодотворного и доброго диалога между государством и церковью. Патриарх Кирилл пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и успехов в служении на посту главы российского государства.
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Александр Бойцов