Россия ведёт с Украиной переговоры об освобождении пяти служителей УПЦ

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Российская сторона ведет переговоры с Украиной об освобождении в рамках обмена пленными настоятеля Святогорской лавры митрополита Арсения (Яковенко). Также Москва намерена добиваться освобождения ещё пяти представителей Украинской православной церкви (УПЦ).
Об этом сообщил ТАСС протоиерей Алексей Павленко. Ранее он присутствовал при обмене киевского литератора и активного сторонника УПЦ Яна Таксюра. Сам отец Алексей был освобождён из украинской тюрьмы в 2022 году.
Священник рассказал, что активисты просили обменять восемь человек, пока обменяли троих. Митрополит Арсений находится в днепровском СИЗО, как и другие священнослужители, обвиняемые в государственной измене. По совпадению он сидит в той же камере, в которой в своё время был заключён сам протоиерей Алексей. Вместе с ним сидят ещё два протоиерея и три псаломщика.
Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала настоятеля Святогорской лавры, одного из крупнейших монастырей УПЦ, митрополита Арсения (Яковенко) 24 апреля. В самой обители прошли обыски. Священнослужителю предъявили обвинение в передаче российской стороне сведений о перемещении украинских войск.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после этого направил обращения предстоятелям поместных православных церквей и представителям международных организаций. Он назвал арест архиерей очередной карательной мерой киевских властей против УПЦ.
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Священник рассказал, что активисты просили обменять восемь человек, пока обменяли троих. Митрополит Арсений находится в днепровском СИЗО, как и другие священнослужители, обвиняемые в государственной измене. По совпадению он сидит в той же камере, в которой в своё время был заключён сам протоиерей Алексей. Вместе с ним сидят ещё два протоиерея и три псаломщика.
Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала настоятеля Святогорской лавры, одного из крупнейших монастырей УПЦ, митрополита Арсения (Яковенко) 24 апреля. В самой обители прошли обыски. Священнослужителю предъявили обвинение в передаче российской стороне сведений о перемещении украинских войск.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после этого направил обращения предстоятелям поместных православных церквей и представителям международных организаций. Он назвал арест архиерей очередной карательной мерой киевских властей против УПЦ.
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Александр Бойцов