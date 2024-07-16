Патриарх Кирилл заявил о невозможности канонизации Ивана Грозного

Фото: сайт Кремля
Царь Иван IV Грозный не может быть канонизирован, так как он совершил, в числе прочих, страшное преступление — отдал приказ об убийстве митрополита Филиппа. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Во время проповеди после литургии в день памяти святителя Филиппа, митрополита Московского, в Успенском соборе Московского Кремля Владыка попросил считать эту тему закрытой, отметив, что ни в чём не повинный святитель, радевший о благе Руси, о благе святого православия, мирный и благочестивый, пал от руки безумного царя. Патриарх оставил в стороне причины, побудившие Ивана Грозного совершить это преступление — будь то безумие или злой дух. Но он подчеркнул абсолютную неуместность чуть ли не требований некоторых патриотических сил канонизации кровавого царя.
Патриарх Кирилл подчеркнул, что никто не собирается отрицать исторических заслуг Ивана IV, важности его политической миссии в деле укрепления российского государства. Однако всё это не является причиной для канонизации и являться не может, заключил глава Русской православной церкви.
Читайте также:
Патриарх Кирилл высказался об атаках в Дагестане
Патриарх Кирилл отказался от проповеди из-за проблем с голосом
В Одинцове Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл литургию
Александр Бойцов