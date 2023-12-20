Патриарх Кирилл предупредил Россию об опасности, связанной с мигрантами

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Россия может потерять себя из-за увеличения мигрантов в стране. Такое заявление сделал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Важная тема, к которой считаю нужным вернуться, — комплекс проблем, связанных с последствиями прибытия в нашу страну многочисленных инокультурных мигрантов, если описанная тенденция сохранится, мы потеряем себя, потеряем Россию», — сказал он на собрании духовенства.
По его словам, в текущем году ситуация обострилась по сравнению с прошлым. Патриарх отметил, что все чаще мигранты объединяются в преступные сообщества и экстремистские организации и провоцируют большое число конфликтов.
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