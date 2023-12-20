В Хабаровске мигрант жестоко убил брата из-за детства

В Кемерово мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры с супругой выбросил лабрадора с третьего этажа. Он предстанет перед судом за жестокое обращение с животными, пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Кузбассу.