В Хабаровске мигрант жестоко убил брата из-за детства

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun
В Хабаровске мигрант из Таджикистана жестоко убил старшего брата.
Telegram-канал Amur Mash сообщает, что причиной преступления-обида младшего брата, считавшего, что его родители больше любили старшего брата в детстве.
Семья приехала в Россию из Таджикистана на заработки. Родственники работали на стройке и жили в вагончике. Год назад, после очередной смены, братья начали спорить, кого родители любили больше.
Младший брат взял молоток и 60 раз ударил брату. Затем он взял нож и использовал оголенные провода. В суде он утверждал, что погибший сам себя искалечил во время приступа.
Но в это никто не поверил. По словам матери, сыновья постоянно ссорились с детства, но затем помирились и вместе работали.
Мужчину приговорили к 12 годам и 11 месяцам тюремного заключения в колонии строгого режима.
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Семья приехала в Россию из Таджикистана на заработки. Родственники работали на стройке и жили в вагончике. Год назад, после очередной смены, братья начали спорить, кого родители любили больше.
Но в это никто не поверил. По словам матери, сыновья постоянно ссорились с детства, но затем помирились и вместе работали.
Мужчину приговорили к 12 годам и 11 месяцам тюремного заключения в колонии строгого режима.
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Мария Фирсова