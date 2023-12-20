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В Хабаровске мигрант жестоко убил брата из-за детства

20 декабря 2023, 08:14
Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

В Хабаровске мигрант из Таджикистана жестоко убил старшего брата.
Telegram-канал Amur Mash сообщает, что причиной преступления-обида младшего брата, считавшего, что его родители больше любили старшего брата в детстве.

Семья приехала в Россию из Таджикистана на заработки. Родственники работали на стройке и жили в вагончике. Год назад, после очередной смены, братья начали спорить, кого родители любили больше.


Младший брат взял молоток и 60 раз ударил брату. Затем он взял нож и использовал оголенные провода. В суде он утверждал, что погибший сам себя искалечил во время приступа.

Но в это никто не поверил. По словам матери, сыновья постоянно ссорились с детства, но затем помирились и вместе работали.

Мужчину приговорили к 12 годам и 11 месяцам тюремного заключения в колонии строгого режима.

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#убийство
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Учительница начальных классов занялась сексом с 15-летним школьником и сняла это на видео
IE: в США учительница начальных классов занялась сексом с 15-летним школьником
20 декабря 2023, 08:17

Фото: istock / Drazen Zigic

В США задержали преподавателя начальных классов, которая занялась сексом с 15-летним подростком и снимала все на видео. Об этом информирует Inside Edition.

33-летняя Шерри Бернал из города Глендора, штат Калифорния, была арестована в середине сентября. По данным следствия, женщина выстроила доверительные отношения с подростком, после чего занялась с ним сексом. Женщина также обвиняется в хранении детской порнографии и в «использовании несовершеннолетнего для изготовления непристойных материалов».

Сейчас Бернал освободили под залог в 180 тысяч долларов (16,2 миллиона рублей). Она пока не признавала свою вину.

Кроме правоохранителей, к расследованию подключилось Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье детский тренер по карате занимался онанизмом перед детьми. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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#секс
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Восьмиклассник ударил ножом в грудь одноклассника в Иркутской области
20 декабря 2023, 08:07

Фото: istock / Michael Nesterov

В Иркутской области подросток воткнул нож в грудь ровеснику. Мальчика экстренно госпитализировали.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, 14 летний парень из деревни Рубахина Нижнеудинского района в понедельник 18 декабря пришел на первый урок и ударил ножом в грудь одноклассника. У мальчиков был затяжной конфликт.

Подростка экстренно госпитализировали в районную больницу с проникающим ранением грудной клетки. За его жизнь сейчас борются медики.

Нападавшего задержали. Отмечается, что он стоит на учёте за разрушение чужого имущества, но к ответственности не привлекался в силу возраста. Кроме того, школьник воспитывается в неполной семье, мать подростка стоит на учёте за плохое исполнение родительских обязанностей.

Правоохранители проводят проверку.

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#подросток
#конфликт
#нож
#школьник
#медики
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«Известия»: На Сахалинскую область обрушился мощный циклон
20 декабря 2023, 06:49

Фото: iStock/Marc_Bruxelle

Огромные сугробы, сильный снегопад и гололедица — с такими трудностями прошлось столкнуться жителям Южно-Сахалинска сегодня утром после того, как полуостров накрыл снежный циклон. Об этом пишет газета «Известия».
Службы города уже занимаются расчисткой проезжей части и тротуаров, также ведется противогололедная обработка, сообщил начальник отделения по содержанию улично-дорожной сети города Андрей Нечепуренко. В ближайшее время на улицы Южно-Сахалинска будут выведены 88 снегоуборочных машин и 104 рабочих. Более того, работы по расчистке снежных заносов продолжатся и ночью.

Общественный транспорт работает в штатном режиме — на маршруты вышли 200 автобусов, и в течение дня их число вырастет. Все светофоры также работают штатно.

В управлении ГИБДД Сахалинской области предупредили водителей о неблагоприятной дорожной обстановке. Сахалинцев просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и быть бдительными при движении вблизи пешеходных переходов, на мостах, путепроводах и за пределами города.

Также из-за погодных условий авиарейсы из Хабаровска и Новосибирска не смогли совершить посадку в аэропорту Южно-Сахалинска.

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#циклон
#погода
#снегопад
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В Кемерове мужчина, выкинувший собаку из окна, предстанет перед судом
МВД: В Кемерове мужчина, выкинувший собаку из окна, предстанет перед судом
20 декабря 2023, 06:08

Фото: iStock/gorodenkoff

В Кемерово мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры с супругой выбросил лабрадора с третьего этажа. Он предстанет перед судом за жестокое обращение с животными, пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Кузбассу.
Мужчина в октябре поссорился с женой, из-за чего начал выкидывать из окна вещи, а потом и собаку. Животное доставили в ветеринарную клинику, ему диагностировали переломы заднего тазобедренного сустава и передних конечностей. Мужчину доставили в полицейский отдел, свою вину он не отрицал.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными).

«В настоящее время дознанием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Кемерово», — проинформировали в МВД.

Уточняется, что дебошир может получить до трёх лет колонии.

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#суд
#животное
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#окно
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#мужчина
#сотрудники
#рф
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В Приамурье осудили мужчину, сбежавшего из СИЗО через окно приёма посылок
ТАСС: В Приамурье осудили мужчину, сбежавшего из СИЗО через окно приёма посылок
20 декабря 2023, 05:40

Фото: iStock/Rawf8

В Амурской области Благовещенский городской суд приговорил ранее судимого 22-летнего жителя региона к двум годам и четырём месяцам колонии за побег из СИЗО через окно для приёма передач и посылок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.
Мужчину осудили за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 313 (побег из места лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание) УК РФ.

В июле в СИЗО-1 УФСИН России по Амурской области в городе Благовещенске осужденный вылез через окно для приёма передач и посылок в смежную комнату для ожидания посетителей, через которую вышел во двор учреждения и беспрепятственно покинул здание. Местонахождение беглеца удалось установить спустя сутки.

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#окно
#наказание
#здание
#сизо
#рф
#колония
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Британские фермеры поймали зоофила, который повадился насиловать телят
Daily Mail: В Великобритании суд вынес приговор зоофилу, насиловавшему телят
20 декабря 2023, 05:24

Фото: iStock/gorodenkoff

В Великобритании вынесен приговор зоофилу, который регулярно насиловал телят в коровнике одного из поселений графства Дорсет. Суд признал его виновным в половом акте с живым животным и «причинении ненужных страданий животному, находящемуся под защитой».
Насильника вычислили фермеры, которые выяснили, что по утрам телята беспокоятся больше обычного. В коровнике установили камеры видеонаблюдения. В итоге в одну из ночей фермер услышал крик теленка и увидел, что именно происходит в загоне для скота.

Оказалось, что любителем сексуально надругаться над беззащитными животными являлся сын бывшего работника фермы — 25-летний Лиам Браун. В итоге, ему запретили держать любой скот в течение 10 лет, а также обязали выплатить фермерам компенсацию в 600 фунтов стерлингов.

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#животные
#изнасилование
#великобритания
#суд
#приговор
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Гражданин Таджикистана получил 12 лет колонии за убийство брата молотком и током
20 декабря 2023, 05:06

Фото: iStock/gorodenkoff

В Хабаровске 34-летний гражданин Таджикистана осужден за особо жестокое убийство родного старшего брата, с которым они вместе приехали на заработки. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.
«Подсудимый признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 11 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщил журналистам прокурор Индустриального района Хабаровска Илья Блудов.

По версии следствия, во время совместного застолья между кровными родственниками произошел конфликт, который перерос в кровавую расправу. Осужденный нанес брату 60 ударов молотком, порезал ножом шею, а после ударил электрическим током через оголённые провода.

После убийства мужчина позвал охранника и утверждал, что погибший сам наносил себе увечья. Вину он не признал, настаивал на своей версии во время следствия и суда, но собранные по делу доказательства убедительно указывали на то, что рабочий был убит именно собственным братом. Их мать, допрошенная во время судебного процесса, подтвердила — братья конфликтовали ещё с самого детства, но затем помирились и вместе уехали на заработки в Россию.

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#прокуратура
#иностранцы
#приговор
#убийство
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В Курганской области отца, регулярно избивавшего дочь, отправили в колонию
URA.RU: В Курганской области отца, избивавшего дочь, отправили в колонию
20 декабря 2023, 05:04

Фото: iStock/Artem Cherednik

В Курганской области жителя Мокроусовского района, систематически избивающего свою дочь, приговорили к колонии. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу райсуда.
«Подсудимый ненадлежащим образом воспитывал несовершеннолетнюю дочь и систематически причинял ей побои. Используя малозначительный повод, желая добиться послушания ребенка, мужчина бил четырнадцатилетнюю дочь ремнем», - рассказали в суде.

Мужчину приговорили к двум годам и трём месяцам колонии общего режима и компенсации морального вреда в пользу потерпевшей в размере 20 тысяч рублей.

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#мужчина
#ребёнок
#девочка
#колония
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В Екатеринбурге автомобиль после столкновения снёс женщину на тротуаре
URA.RU: В Екатеринбурге автомобиль после столкновения снёс женщину на тротуаре
20 декабря 2023, 03:35

Фото: iStock/Aleksei Andreev

В Екатеринбурге произошло ДТП на перекрёстке улиц Блюхера — Мира. Столкнулись два легковых автомобиля, один из которых отбросило на тротуар, где находилась 29-летняя девушка. Об этом пишет URA.RU.
«Сбили пешехода-девушку, ожидающую зеленого сигнала светофора. Удар ей пришелся на лицо, вся была в крови, зажало между деревом и машиной. Оба водителя целые, сработали подушки. Девушку увезли», — цитирует издание слова одного из свидетелей происшествия.

В ГИБДД подтвердили факт ДТП и отметили, что девушка 1994 года рождения получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и рваные раны лица.

«Столкновение двух авто с последующим наездом на пешехода», — проинформировали в ведомстве.


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